https://ria.ru/20241204/putin-1987350412.html
Путин призвал обратить внимание на долговую нагрузку компаний
Путин призвал обратить внимание на долговую нагрузку компаний - РИА Новости, 04.12.2024
Путин призвал обратить внимание на долговую нагрузку компаний
Надо обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием, в последнее время она увеличилась, сообщил президент России Владимир Путин РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:42
2024-12-04T15:42
2024-12-04T16:07
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Надо обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием, в последнее время она увеличилась, сообщил президент России Владимир Путин"Важно обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием. Мы в последнее время с коллегами об этом постоянно говорим. Она в последнее время заметно увеличилась", - сказал Путин во время инвестиционного форума "Россия зовет!"
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экономика, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал обратить внимание на долговую нагрузку компаний
Путин призвал обратить внимание на долговую нагрузку компаний с госучастием