https://ria.ru/20241204/putin-1987350412.html

Путин призвал обратить внимание на долговую нагрузку компаний

Путин призвал обратить внимание на долговую нагрузку компаний - РИА Новости, 04.12.2024

Путин призвал обратить внимание на долговую нагрузку компаний

Надо обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием, в последнее время она увеличилась, сообщил президент России Владимир Путин РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:42

2024-12-04T15:42

2024-12-04T16:07

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968295495_145:0:2909:1555_1920x0_80_0_0_b24447dd97dd5588040e3c55b3946bf4.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Надо обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием, в последнее время она увеличилась, сообщил президент России Владимир Путин"Важно обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием. Мы в последнее время с коллегами об этом постоянно говорим. Она в последнее время заметно увеличилась", - сказал Путин во время инвестиционного форума "Россия зовет!"

https://ria.ru/20241204/putin-1987358444.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин