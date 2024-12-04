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Путин призвал обратить внимание на долговую нагрузку компаний - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:42 04.12.2024 (обновлено: 16:07 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987350412.html
Путин призвал обратить внимание на долговую нагрузку компаний
Путин призвал обратить внимание на долговую нагрузку компаний - РИА Новости, 04.12.2024
Путин призвал обратить внимание на долговую нагрузку компаний
Надо обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием, в последнее время она увеличилась, сообщил президент России Владимир Путин РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:42
2024-12-04T16:07
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Надо обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием, в последнее время она увеличилась, сообщил президент России Владимир Путин"Важно обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием. Мы в последнее время с коллегами об этом постоянно говорим. Она в последнее время заметно увеличилась", - сказал Путин во время инвестиционного форума "Россия зовет!"
https://ria.ru/20241204/putin-1987358444.html
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экономика, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал обратить внимание на долговую нагрузку компаний

Путин призвал обратить внимание на долговую нагрузку компаний с госучастием

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Надо обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием, в последнее время она увеличилась, сообщил президент России Владимир Путин
"Важно обратить внимание на долговую нагрузку компаний с государственным участием. Мы в последнее время с коллегами об этом постоянно говорим. Она в последнее время заметно увеличилась", - сказал Путин во время инвестиционного форума "Россия зовет!"
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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Вчера, 16:04
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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