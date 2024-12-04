https://ria.ru/20241204/putin-1987350317.html

Путин поручил отслеживать динамику кредитования в России

Путин поручил отслеживать динамику кредитования в России - РИА Новости, 04.12.2024

Путин поручил отслеживать динамику кредитования в России

Президент России Владимир Путин поручил властям отслеживать динамику кредитования в РФ, чтобы она позволяла решать стратегические задачи. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:42

2024-12-04T15:42

2024-12-04T15:53

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил властям отслеживать динамику кредитования в РФ, чтобы она позволяла решать стратегические задачи."Корпоративные кредиты всё-таки растут, это значит, что инвестиционные планы компаний реализуются, а в сегменте розничных кредитов, конечно, наблюдается определённое снижение, собственно говоря, финансовые и экономические власти к этому и стремились. Прошу коллег, безусловно, отслеживать всю динамику, не допускать резких колебаний и снижения кредитного портфеля банковской системы, а также обеспечивать такую его структуру, то есть сроки, отрасли, сектора экономики, куда привлекаются кредиты, чтобы она позволяла решать стратегические задачи, достигать национальных целей развития", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

https://ria.ru/20241204/forum-1987095379.html

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общество, россия, владимир путин