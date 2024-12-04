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Путин оценил влияние роста экономики на бюджетную систему России - РИА Новости, 04.12.2024
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Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:36 04.12.2024 (обновлено: 15:43 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987348560.html
Путин оценил влияние роста экономики на бюджетную систему России
Путин оценил влияние роста экономики на бюджетную систему России - РИА Новости, 04.12.2024
Путин оценил влияние роста экономики на бюджетную систему России
Рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе России, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:36
2024-12-04T15:43
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе России, заявил президент страны Владимир Путин."Рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе. За январь-октябрь текущего года профицит консолидированного бюджета страны и внебюджетных фондов оказался около 2,5 триллиона рублей", - заявил он в ходе пленарной сессии Форума ВТБ "Россия зовет!"
https://ria.ru/20241204/putin-1987349519.html
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экономика, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин оценил влияние роста экономики на бюджетную систему России

Путин заявил, что рост экономики позитивно влияет на бюджетную систему России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в работе инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!"
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе России, заявил президент страны Владимир Путин.
"Рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе. За январь-октябрь текущего года профицит консолидированного бюджета страны и внебюджетных фондов оказался около 2,5 триллиона рублей", - заявил он в ходе пленарной сессии Форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Путин поручил снять избыточные барьеры для российского бизнеса
Вчера, 15:39
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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