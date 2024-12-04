https://ria.ru/20241204/putin-1987348560.html
Путин оценил влияние роста экономики на бюджетную систему России
Путин оценил влияние роста экономики на бюджетную систему России - РИА Новости, 04.12.2024
Путин оценил влияние роста экономики на бюджетную систему России
Рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе России, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:36
2024-12-04T15:36
2024-12-04T15:43
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987292206_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_319a9565b16539c0ef136d7c6b65b18c.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе России, заявил президент страны Владимир Путин."Рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе. За январь-октябрь текущего года профицит консолидированного бюджета страны и внебюджетных фондов оказался около 2,5 триллиона рублей", - заявил он в ходе пленарной сессии Форума ВТБ "Россия зовет!"
https://ria.ru/20241204/putin-1987349519.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987292206_221:0:2950:2047_1920x0_80_0_0_944d4716e3eb94d6cfe71f8a85e6beb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин оценил влияние роста экономики на бюджетную систему России
Путин заявил, что рост экономики позитивно влияет на бюджетную систему России