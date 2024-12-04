https://ria.ru/20241204/putin-1987348560.html

Путин оценил влияние роста экономики на бюджетную систему России

Путин оценил влияние роста экономики на бюджетную систему России - РИА Новости, 04.12.2024

Путин оценил влияние роста экономики на бюджетную систему России

Рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе России, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:36

2024-12-04T15:36

2024-12-04T15:43

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе России, заявил президент страны Владимир Путин."Рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе. За январь-октябрь текущего года профицит консолидированного бюджета страны и внебюджетных фондов оказался около 2,5 триллиона рублей", - заявил он в ходе пленарной сессии Форума ВТБ "Россия зовет!"

https://ria.ru/20241204/putin-1987349519.html

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экономика, россия, владимир путин