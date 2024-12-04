Рейтинг@Mail.ru
Планы нанести стратегическое поражение России потерпели крах, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Форум Россия зовет! ВТБ Капитал - РИА Новости, 1920
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:35 04.12.2024 (обновлено: 15:45 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/putin-1987348344.html
Планы нанести стратегическое поражение России потерпели крах, заявил Путин
Планы нанести стратегическое поражение России потерпели крах, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024
Планы нанести стратегическое поражение России потерпели крах, заявил Путин
России хотели нанести стратегическое поражение, в том числе в экономике, но эти планы потерпели поражение, заявил президент РВ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:35
2024-12-04T15:45
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986267469_0:0:2862:1610_1920x0_80_0_0_205b82c9fd25f1f0c3523cbcaeae6be2.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. России хотели нанести стратегическое поражение, в том числе в экономике, но эти планы потерпели поражение, заявил президент РВ Владимир Путин.Глава государства на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" отметил, что в 2022 году некоторые страны проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив производственные и логистические цепочки с РФ."Мы часто слышим и в политической сфере, и в военной, и в экономической, что этими странами была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, в том числе и на экономическом, и технологическом направлении, кардинально ослабить промышленность, финансы, сферу услуг нашей страны, создать на нашем рынке непреодолимый дефицит товаров, дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни наших граждан. Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241204/kapital-1987351334.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986267469_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_a8df3d58108a3a44d695ada975b07086.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", В мире, Россия, Владимир Путин
Планы нанести стратегическое поражение России потерпели крах, заявил Путин

Путин: РФ хотели нанести стратегическое поражение, но эти планы потерпели крах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. России хотели нанести стратегическое поражение, в том числе в экономике, но эти планы потерпели поражение, заявил президент РВ Владимир Путин.
Глава государства на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" отметил, что в 2022 году некоторые страны проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив производственные и логистические цепочки с РФ.
"Мы часто слышим и в политической сфере, и в военной, и в экономической, что этими странами была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, в том числе и на экономическом, и технологическом направлении, кардинально ослабить промышленность, финансы, сферу услуг нашей страны, создать на нашем рынке непреодолимый дефицит товаров, дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни наших граждан. Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение", - сказал Путин.
Путин о развитии рынка капитала - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Россия продолжит укреплять рынок капитала, заявил Путин
Вчера, 15:44
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"В миреРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала