https://ria.ru/20241204/putin-1987348344.html

Планы нанести стратегическое поражение России потерпели крах, заявил Путин

Планы нанести стратегическое поражение России потерпели крах, заявил Путин - РИА Новости, 04.12.2024

Планы нанести стратегическое поражение России потерпели крах, заявил Путин

России хотели нанести стратегическое поражение, в том числе в экономике, но эти планы потерпели поражение, заявил президент РВ Владимир Путин. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:35

2024-12-04T15:35

2024-12-04T15:45

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

в мире

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. России хотели нанести стратегическое поражение, в том числе в экономике, но эти планы потерпели поражение, заявил президент РВ Владимир Путин.Глава государства на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" отметил, что в 2022 году некоторые страны проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив производственные и логистические цепочки с РФ."Мы часто слышим и в политической сфере, и в военной, и в экономической, что этими странами была поставлена задача нанести России стратегическое поражение, в том числе и на экономическом, и технологическом направлении, кардинально ослабить промышленность, финансы, сферу услуг нашей страны, создать на нашем рынке непреодолимый дефицит товаров, дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни наших граждан. Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241204/kapital-1987351334.html

россия

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в мире, россия, владимир путин