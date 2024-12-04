https://ria.ru/20241204/putin-1987344711.html
Путин проведет заседание совета по нацпроектам
Путин проведет заседание совета по нацпроектам - РИА Новости, 04.12.2024
Путин проведет заседание совета по нацпроектам
Президент России Владимир Путин 5 декабря проведет в Кремле заседание совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщили в... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:18
2024-12-04T15:18
2024-12-04T15:18
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 декабря проведет в Кремле заседание совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщили в пресс-службе Кремля. "Владимир Путин проведет в Кремле 5 декабря заседание совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Главная тема заседания - "О повестке национального развития Российской Федерации на 2025-2030 годы". С основным докладом выступит председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что планируется оценить готовность правительства к реализации указа президента РФ по национальным целям развития России на предстоящие 5 лет, а также наметить конкретные задачи на 2025 год.
https://ria.ru/20241114/resheniya-1983631740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин проведет заседание совета по нацпроектам
Путин 5 декабря проведет в Кремле заседание совета по национальным проектам