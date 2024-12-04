Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет заседание совета по нацпроектам - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/putin-1987344711.html
Путин проведет заседание совета по нацпроектам
Путин проведет заседание совета по нацпроектам - РИА Новости, 04.12.2024
Путин проведет заседание совета по нацпроектам
Президент России Владимир Путин 5 декабря проведет в Кремле заседание совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщили в... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:18
2024-12-04T15:18
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964673588_258:615:2805:2048_1920x0_80_0_0_4e26fee40b5144544fce21500d0a9ba6.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 декабря проведет в Кремле заседание совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщили в пресс-службе Кремля. "Владимир Путин проведет в Кремле 5 декабря заседание совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Главная тема заседания - "О повестке национального развития Российской Федерации на 2025-2030 годы". С основным докладом выступит председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что планируется оценить готовность правительства к реализации указа президента РФ по национальным целям развития России на предстоящие 5 лет, а также наметить конкретные задачи на 2025 год.
https://ria.ru/20241114/resheniya-1983631740.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964673588_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf1815cccd5f4877d434c2abe7cae154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин проведет заседание совета по нацпроектам

Путин 5 декабря проведет в Кремле заседание совета по национальным проектам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 декабря проведет в Кремле заседание совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Владимир Путин проведет в Кремле 5 декабря заседание совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Главная тема заседания - "О повестке национального развития Российской Федерации на 2025-2030 годы". С основным докладом выступит председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что планируется оценить готовность правительства к реализации указа президента РФ по национальным целям развития России на предстоящие 5 лет, а также наметить конкретные задачи на 2025 год.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Победа близка: трудные решения в тылу уже начались
14 ноября, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала