https://ria.ru/20241204/putin-1987344711.html

Путин проведет заседание совета по нацпроектам

Путин проведет заседание совета по нацпроектам - РИА Новости, 04.12.2024

Путин проведет заседание совета по нацпроектам

Президент России Владимир Путин 5 декабря проведет в Кремле заседание совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщили в... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:18

2024-12-04T15:18

2024-12-04T15:18

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 декабря проведет в Кремле заседание совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщили в пресс-службе Кремля. "Владимир Путин проведет в Кремле 5 декабря заседание совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. Главная тема заседания - "О повестке национального развития Российской Федерации на 2025-2030 годы". С основным докладом выступит председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отмечается, что планируется оценить готовность правительства к реализации указа президента РФ по национальным целям развития России на предстоящие 5 лет, а также наметить конкретные задачи на 2025 год.

https://ria.ru/20241114/resheniya-1983631740.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, михаил мишустин