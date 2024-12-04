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Путин оценил работу Российского книжного союза - РИА Новости, 04.12.2024
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12:19 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/putin-1987275974.html
Путин оценил работу Российского книжного союза
Путин оценил работу Российского книжного союза - РИА Новости, 04.12.2024
Путин оценил работу Российского книжного союза
Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников пленарного заседания ХI съезда Российского книжного союза (РКС) и отметил большую работу организации,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:19
2024-12-04T12:19
россия
москва
владимир путин
владимир мединский
российский книжный союз
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников пленарного заседания ХI съезда Российского книжного союза (РКС) и отметил большую работу организации, направленную на популяризацию отечественной литературы, русского языка и языков народов России, его приветствие зачитал помощник президента РФ Владимир Мединский. "Участники съезда, Российский книжный союз в целом проводят большую работу, направленную на укрепление творческого, созидательного потенциала книжной отрасли, популяризацию отечественной литературы, русского языка и языков народов России", - говорится в приветствии. Путин также отметил вклад РКС в реализацию масштабных просветительских и образовательных проектов с инициативой объединения в силе профессионального сообщества, совершенствования его конструктивного диалога с органами власти и достижения национальных целей развития. Президент выразил уверенность, что съезд собравших представителей крупных издательств и книготорговых компаний, профильных министерств и ведомств, экспертов, аналитиков книжного рынка, библиотечных работников и полиграфистов пройдет на достойном уровне, и его решение и рекомендации будут востребованы. "Ведь книга остается важнейшим источником знания, воспитывает в человеке лучшие качества, задает высокие нравственные ориентиры. Желаю вам содержательных дискуссий, успехов в осуществлении намеченных планов", - отмечено в приветствии. Пленарное заседание ХI съезда Российского книжного союза проходит в Москве в Доме Пашкова. Съезд с 2019 года проходит один раз в пять лет.
https://ria.ru/20241105/putin-1981985783.html
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россия, москва, владимир путин, владимир мединский, российский книжный союз
Россия, Москва, Владимир Путин, Владимир Мединский, Российский Книжный Союз
Путин оценил работу Российского книжного союза

Путин отметил большую работу РКС, направленную на популяризацию литературы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников пленарного заседания ХI съезда Российского книжного союза (РКС) и отметил большую работу организации, направленную на популяризацию отечественной литературы, русского языка и языков народов России, его приветствие зачитал помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Участники съезда, Российский книжный союз в целом проводят большую работу, направленную на укрепление творческого, созидательного потенциала книжной отрасли, популяризацию отечественной литературы, русского языка и языков народов России", - говорится в приветствии.
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Путин также отметил вклад РКС в реализацию масштабных просветительских и образовательных проектов с инициативой объединения в силе профессионального сообщества, совершенствования его конструктивного диалога с органами власти и достижения национальных целей развития. Президент выразил уверенность, что съезд собравших представителей крупных издательств и книготорговых компаний, профильных министерств и ведомств, экспертов, аналитиков книжного рынка, библиотечных работников и полиграфистов пройдет на достойном уровне, и его решение и рекомендации будут востребованы.
"Ведь книга остается важнейшим источником знания, воспитывает в человеке лучшие качества, задает высокие нравственные ориентиры. Желаю вам содержательных дискуссий, успехов в осуществлении намеченных планов", - отмечено в приветствии.
Пленарное заседание ХI съезда Российского книжного союза проходит в Москве в Доме Пашкова. Съезд с 2019 года проходит один раз в пять лет.
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