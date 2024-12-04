https://ria.ru/20241204/putin-1987275974.html

Путин оценил работу Российского книжного союза

Путин оценил работу Российского книжного союза - РИА Новости, 04.12.2024

Путин оценил работу Российского книжного союза

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников пленарного заседания ХI съезда Российского книжного союза (РКС) и отметил большую работу организации,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:19

2024-12-04T12:19

2024-12-04T12:19

россия

москва

владимир путин

владимир мединский

российский книжный союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981918612_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_b4e0bce56cf9e6745f21e1e5f566732b.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников пленарного заседания ХI съезда Российского книжного союза (РКС) и отметил большую работу организации, направленную на популяризацию отечественной литературы, русского языка и языков народов России, его приветствие зачитал помощник президента РФ Владимир Мединский. "Участники съезда, Российский книжный союз в целом проводят большую работу, направленную на укрепление творческого, созидательного потенциала книжной отрасли, популяризацию отечественной литературы, русского языка и языков народов России", - говорится в приветствии. Путин также отметил вклад РКС в реализацию масштабных просветительских и образовательных проектов с инициативой объединения в силе профессионального сообщества, совершенствования его конструктивного диалога с органами власти и достижения национальных целей развития. Президент выразил уверенность, что съезд собравших представителей крупных издательств и книготорговых компаний, профильных министерств и ведомств, экспертов, аналитиков книжного рынка, библиотечных работников и полиграфистов пройдет на достойном уровне, и его решение и рекомендации будут востребованы. "Ведь книга остается важнейшим источником знания, воспитывает в человеке лучшие качества, задает высокие нравственные ориентиры. Желаю вам содержательных дискуссий, успехов в осуществлении намеченных планов", - отмечено в приветствии. Пленарное заседание ХI съезда Российского книжного союза проходит в Москве в Доме Пашкова. Съезд с 2019 года проходит один раз в пять лет.

https://ria.ru/20241105/putin-1981985783.html

https://ria.ru/20241003/putin-1976217397.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, владимир путин, владимир мединский, российский книжный союз