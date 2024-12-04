Путин оценил работу Российского книжного союза
Путин отметил большую работу РКС, направленную на популяризацию литературы
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников пленарного заседания ХI съезда Российского книжного союза (РКС) и отметил большую работу организации, направленную на популяризацию отечественной литературы, русского языка и языков народов России, его приветствие зачитал помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Участники съезда, Российский книжный союз в целом проводят большую работу, направленную на укрепление творческого, созидательного потенциала книжной отрасли, популяризацию отечественной литературы, русского языка и языков народов России", - говорится в приветствии.
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Путин также отметил вклад РКС в реализацию масштабных просветительских и образовательных проектов с инициативой объединения в силе профессионального сообщества, совершенствования его конструктивного диалога с органами власти и достижения национальных целей развития. Президент выразил уверенность, что съезд собравших представителей крупных издательств и книготорговых компаний, профильных министерств и ведомств, экспертов, аналитиков книжного рынка, библиотечных работников и полиграфистов пройдет на достойном уровне, и его решение и рекомендации будут востребованы.
"Ведь книга остается важнейшим источником знания, воспитывает в человеке лучшие качества, задает высокие нравственные ориентиры. Желаю вам содержательных дискуссий, успехов в осуществлении намеченных планов", - отмечено в приветствии.
Пленарное заседание ХI съезда Российского книжного союза проходит в Москве в Доме Пашкова. Съезд с 2019 года проходит один раз в пять лет.
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