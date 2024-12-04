https://ria.ru/20241204/putin--1987348980.html
Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию
Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию - РИА Новости, 04.12.2024
Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в России. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:38
2024-12-04T15:38
2024-12-04T15:56
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
экономика
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в России."Наша задача - закрепиться на траектории долгосрочного устойчивого экономического роста, обеспечить качественную инвестиционную динамику в реальном секторе за счет модернизации производств и повышении производительности труда. Это генеральная, разумеется, линия нашего развития. При этом, разумеется, важно избежать перекосов ключевых макроэкономических параметров и избежать разбалансировки отдельных отраслей, в том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию. Пока она находится, вы знаете наверняка, на достаточно высоком уровне... У нас это 8,8% в годовом выражении", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"Президент подчеркнул, что чтобы добиться позитивных результатов в борьбе с инфляцией, нужны скоординированные совместные действия правительства РФ и Центробанка.
https://ria.ru/20241204/inflyatsiya-1987350157.html
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Путин о борьбе с инфляцией
Путин о борьбе с инфляцией
2024-12-04T15:38
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РИА Новости
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россия, экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Экономика, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию
Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в России
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в России.
"Наша задача - закрепиться на траектории долгосрочного устойчивого экономического роста, обеспечить качественную инвестиционную динамику в реальном секторе за счет модернизации производств и повышении производительности труда. Это генеральная, разумеется, линия нашего развития. При этом, разумеется, важно избежать перекосов ключевых макроэкономических параметров и избежать разбалансировки отдельных отраслей, в том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию. Пока она находится, вы знаете наверняка, на достаточно высоком уровне... У нас это 8,8% в годовом выражении", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент подчеркнул, что чтобы добиться позитивных результатов в борьбе с инфляцией, нужны скоординированные совместные действия правительства РФ и Центробанка.