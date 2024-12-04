https://ria.ru/20241204/putin--1987348980.html

Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию

Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию - РИА Новости, 04.12.2024

Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в России. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:38

2024-12-04T15:38

2024-12-04T15:56

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

экономика

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сдерживать инфляцию в России."Наша задача - закрепиться на траектории долгосрочного устойчивого экономического роста, обеспечить качественную инвестиционную динамику в реальном секторе за счет модернизации производств и повышении производительности труда. Это генеральная, разумеется, линия нашего развития. При этом, разумеется, важно избежать перекосов ключевых макроэкономических параметров и избежать разбалансировки отдельных отраслей, в том числе, конечно, необходимо сдерживать инфляцию. Пока она находится, вы знаете наверняка, на достаточно высоком уровне... У нас это 8,8% в годовом выражении", - сказал Путин в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"Президент подчеркнул, что чтобы добиться позитивных результатов в борьбе с инфляцией, нужны скоординированные совместные действия правительства РФ и Центробанка.

https://ria.ru/20241204/inflyatsiya-1987350157.html

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Путин о борьбе с инфляцией Путин о борьбе с инфляцией 2024-12-04T15:38 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, владимир путин, центральный банк рф (цб рф)