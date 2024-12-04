https://ria.ru/20241204/pushkin-1987415492.html

В России прокомментировали снос памятника Пушкину в Одессе

В России прокомментировали снос памятника Пушкину в Одессе - РИА Новости, 04.12.2024

В России прокомментировали снос памятника Пушкину в Одессе

Снос памятника Александру Пушкину в Одессе будет способствовать расколу украинского общества и утрате его духовной целостности, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T20:47

2024-12-04T20:47

2024-12-04T20:47

украина

одесса

россия

александр пушкин

максим древаль

российское общество "знание"

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987321118_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_68b170a17b83c77b2e27fcce37e03a7a.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Снос памятника Александру Пушкину в Одессе будет способствовать расколу украинского общества и утрате его духовной целостности, заявил РИА Новости глава Российского общества "Знание" Максим Древаль. Ранее депутаты Одесского горсовета поддержали снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре. Об этом сообщало местное издание "Страна.ua". "Считаю, что это решение будет способствовать, прежде всего, расколу украинского общества, утрате его духовной целостности. Пушкин — это не просто поэт, это мировой культурный феномен, выдающийся просветитель, человек, который словами, своей поэзией раздвигал горизонты человеческого сознания", - сказал Древаль. Он отметил, что сейчас культура должна объединять народы, давать шанс на мир. "На мир, где во главе стоит созидание, а не разрушение", - подчеркнул глава Российского общества "Знание". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20241204/vena-1987221706.html

https://ria.ru/20241203/pushkin-1987002631.html

украина

одесса

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, одесса, россия, александр пушкин, максим древаль, российское общество "знание"