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В России прокомментировали снос памятника Пушкину в Одессе - РИА Новости, 04.12.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:47 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/pushkin-1987415492.html
В России прокомментировали снос памятника Пушкину в Одессе
В России прокомментировали снос памятника Пушкину в Одессе - РИА Новости, 04.12.2024
В России прокомментировали снос памятника Пушкину в Одессе
Снос памятника Александру Пушкину в Одессе будет способствовать расколу украинского общества и утрате его духовной целостности, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T20:47
2024-12-04T20:47
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россия
александр пушкин
максим древаль
российское общество "знание"
культура
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Снос памятника Александру Пушкину в Одессе будет способствовать расколу украинского общества и утрате его духовной целостности, заявил РИА Новости глава Российского общества "Знание" Максим Древаль. Ранее депутаты Одесского горсовета поддержали снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре. Об этом сообщало местное издание "Страна.ua". "Считаю, что это решение будет способствовать, прежде всего, расколу украинского общества, утрате его духовной целостности. Пушкин — это не просто поэт, это мировой культурный феномен, выдающийся просветитель, человек, который словами, своей поэзией раздвигал горизонты человеческого сознания", - сказал Древаль. Он отметил, что сейчас культура должна объединять народы, давать шанс на мир. "На мир, где во главе стоит созидание, а не разрушение", - подчеркнул глава Российского общества "Знание". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20241204/vena-1987221706.html
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украина, одесса, россия, александр пушкин, максим древаль, российское общество "знание"
Украина, Одесса, Россия, Александр Пушкин, Максим Древаль, Российское общество "Знание", Культура
В России прокомментировали снос памятника Пушкину в Одессе

Древаль: снос памятника Пушкину в Одессе будет способствовать расколу общества

CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина
Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
CC BY-SA 4.0 / Posterrr /
Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Снос памятника Александру Пушкину в Одессе будет способствовать расколу украинского общества и утрате его духовной целостности, заявил РИА Новости глава Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Ранее депутаты Одесского горсовета поддержали снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре. Об этом сообщало местное издание "Страна.ua".
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"Считаю, что это решение будет способствовать, прежде всего, расколу украинского общества, утрате его духовной целостности. Пушкин — это не просто поэт, это мировой культурный феномен, выдающийся просветитель, человек, который словами, своей поэзией раздвигал горизонты человеческого сознания", - сказал Древаль.
Он отметил, что сейчас культура должна объединять народы, давать шанс на мир.
"На мир, где во главе стоит созидание, а не разрушение", - подчеркнул глава Российского общества "Знание".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Потомок Александра Пушкина о сносе памятников поэту на Украине и в Прибалтике - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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3 декабря, 05:49
 
КультураУкраинаОдессаРоссияАлександр ПушкинМаксим ДревальРоссийское общество "Знание"
 
 
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