Путин рассказал, с чем связан рост обрабатывающей промышленности в России
Путин: рост обрабатывающей промышленности в РФ связан не только с работой ОПК
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Рост обрабатывающей промышленности в России связан не только с работой оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но с работой других секторов экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!"
"Рост отрабатывающей промышленности 8,1% о чем-то говорит. Это далеко не только за счет оборонных предприятий, это в целом по экономике работает, по промышленности", — сказал президент.
Ранее Минпромторг РФ сообщал, что наиболее высокие темпы роста по итогам 10 месяцев наблюдаются в таких секторах, как производство компьютеров, электронных и оптических изделий (рост на 34,8% к январю-октябрю 2023 года), производство прочих транспортных средств и оборудования (+29,7%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+29,8%), а также производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+19%).
Однако из-за изменений макроэкономических условий от повышений ключевой ставки ЦБ в ближайшей перспективе потребуется дополнительная поддержка инвестиционной активности российских промышленных предприятий, заявляли в министерстве.
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