https://ria.ru/20241204/promyshlennost-1987380469.html

Путин рассказал, с чем связан рост обрабатывающей промышленности в России

Путин рассказал, с чем связан рост обрабатывающей промышленности в России - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал, с чем связан рост обрабатывающей промышленности в России

Рост обрабатывающей промышленности в России связан не только с работой оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но с работой других секторов экономики, заявил... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:23

2024-12-04T17:23

2024-12-04T17:23

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

владимир путин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987355836_0:0:2887:1624_1920x0_80_0_0_eaf8df58e6e959aa2453ba3aab5a7fa5.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Рост обрабатывающей промышленности в России связан не только с работой оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но с работой других секторов экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!" "Рост отрабатывающей промышленности 8,1% о чем-то говорит. Это далеко не только за счет оборонных предприятий, это в целом по экономике работает, по промышленности", — сказал президент. Ранее Минпромторг РФ сообщал, что наиболее высокие темпы роста по итогам 10 месяцев наблюдаются в таких секторах, как производство компьютеров, электронных и оптических изделий (рост на 34,8% к январю-октябрю 2023 года), производство прочих транспортных средств и оборудования (+29,7%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+29,8%), а также производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+19%). Однако из-за изменений макроэкономических условий от повышений ключевой ставки ЦБ в ближайшей перспективе потребуется дополнительная поддержка инвестиционной активности российских промышленных предприятий, заявляли в министерстве.

https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центральный банк рф (цб рф)