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Путин рассказал, с чем связан рост обрабатывающей промышленности в России - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
17:23 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/promyshlennost-1987380469.html
Путин рассказал, с чем связан рост обрабатывающей промышленности в России
Путин рассказал, с чем связан рост обрабатывающей промышленности в России - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал, с чем связан рост обрабатывающей промышленности в России
Рост обрабатывающей промышленности в России связан не только с работой оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но с работой других секторов экономики, заявил... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:23
2024-12-04T17:23
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
владимир путин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Рост обрабатывающей промышленности в России связан не только с работой оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но с работой других секторов экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!" "Рост отрабатывающей промышленности 8,1% о чем-то говорит. Это далеко не только за счет оборонных предприятий, это в целом по экономике работает, по промышленности", — сказал президент. Ранее Минпромторг РФ сообщал, что наиболее высокие темпы роста по итогам 10 месяцев наблюдаются в таких секторах, как производство компьютеров, электронных и оптических изделий (рост на 34,8% к январю-октябрю 2023 года), производство прочих транспортных средств и оборудования (+29,7%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+29,8%), а также производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+19%). Однако из-за изменений макроэкономических условий от повышений ключевой ставки ЦБ в ближайшей перспективе потребуется дополнительная поддержка инвестиционной активности российских промышленных предприятий, заявляли в министерстве.
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экономика, россия, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), центральный банк рф (цб рф)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Путин рассказал, с чем связан рост обрабатывающей промышленности в России

Путин: рост обрабатывающей промышленности в РФ связан не только с работой ОПК

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Рост обрабатывающей промышленности в России связан не только с работой оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но с работой других секторов экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!"
"Рост отрабатывающей промышленности 8,1% о чем-то говорит. Это далеко не только за счет оборонных предприятий, это в целом по экономике работает, по промышленности", — сказал президент.
Ранее Минпромторг РФ сообщал, что наиболее высокие темпы роста по итогам 10 месяцев наблюдаются в таких секторах, как производство компьютеров, электронных и оптических изделий (рост на 34,8% к январю-октябрю 2023 года), производство прочих транспортных средств и оборудования (+29,7%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (+29,8%), а также производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+19%).
Однако из-за изменений макроэкономических условий от повышений ключевой ставки ЦБ в ближайшей перспективе потребуется дополнительная поддержка инвестиционной активности российских промышленных предприятий, заявляли в министерстве.
Путин на пленарном заседании форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Россия зовет!" Путин назвал самое важное
Вчера, 16:43
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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