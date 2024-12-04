https://ria.ru/20241204/proizvodstvo-1987376694.html
Путин высказался о производстве китайских товаров в России
Путин высказался о производстве китайских товаров в России - РИА Новости, 04.12.2024
Путин высказался о производстве китайских товаров в России
Россия стремится к максимальной локализации, это касается и производства китайских товаров в РФ – составных деталей автомобилей, заявил президент России... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:09
2024-12-04T17:09
2024-12-04T17:09
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия стремится к максимальной локализации, это касается и производства китайских товаров в РФ – составных деталей автомобилей, заявил президент России Владимир Путин."Разумеется, как любая другая страна, хочу это подчеркнуть, так же, как сама Китайская Народная Республика, да вообще любая страна мира, любая экономика, мы стремимся к максимальной локализации, то есть к производству составных деталей автомобилей именно на нашем рынке, в нашей экономике, на наших производствах", - сказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин высказался о производстве китайских товаров в России
Путин: РФ стремится к максимальной локализации, это касается и китайских товаров