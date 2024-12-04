https://ria.ru/20241204/proizvodstvo-1987376694.html

Путин высказался о производстве китайских товаров в России

Путин высказался о производстве китайских товаров в России - РИА Новости, 04.12.2024

Путин высказался о производстве китайских товаров в России

Россия стремится к максимальной локализации, это касается и производства китайских товаров в РФ – составных деталей автомобилей, заявил президент России... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:09

2024-12-04T17:09

2024-12-04T17:09

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия стремится к максимальной локализации, это касается и производства китайских товаров в РФ – составных деталей автомобилей, заявил президент России Владимир Путин."Разумеется, как любая другая страна, хочу это подчеркнуть, так же, как сама Китайская Народная Республика, да вообще любая страна мира, любая экономика, мы стремимся к максимальной локализации, то есть к производству составных деталей автомобилей именно на нашем рынке, в нашей экономике, на наших производствах", - сказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".

https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, экономика