https://ria.ru/20241204/priangare-1987291511.html

В бюджете Иркутской области предусмотрели средства на новые проекты

В бюджете Иркутской области предусмотрели средства на новые проекты - РИА Новости, 04.12.2024

В бюджете Иркутской области предусмотрели средства на новые проекты

В бюджете Иркутской области на 2025-2027 годы предусмотрены средства на завершение начатых масштабных проектов и на новые проекты, также будут выполнены все... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:34

2024-12-04T12:34

2024-12-04T12:34

иркутская область

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 4 дек — РИА Новости. В бюджете Иркутской области на 2025-2027 годы предусмотрены средства на завершение начатых масштабных проектов и на новые проекты, также будут выполнены все социальные обязательства, сообщил журналистам глава Иркутской области Игорь Кобзев. Бюджет Иркутской области на 2025-2027 годы принят на 18-й сессии законодательного собрания региона во втором и окончательном третьем чтениях. С учетом распределения между регионами средств из федерального бюджета по инициативе правительства Иркутской области изменены основные параметры главного финансового документа. Объем доходов на 2025 год увеличен на 30,7 миллиарда рублей до 291,3 миллиарда рублей. Расходная часть составит 298,9 миллиарда рублей. По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, несмотря на то, что бюджет на ближайшие три года принимается в непростых условиях, в них предусмотрены средства на развитие. "Финансовые ресурсы запланированы как на завершение ранее начатых масштабных проектов, так и на новые проекты. Все социальные обязательства региона будут выполнены, поставленные задачи – реализованы", - сказал Игорь Кобзев. Глава региона также обратил внимание на то, что предназначенные региону дополнительные средства федерального бюджета будут направлены на развитие образования, включая модернизацию школ и организацию бесплатного горячего питания; здравоохранения, в том числе оказание высокотехнологичной медицинской помощи, модернизацию первичного звена и санитарную авиацию; меры социальной поддержки, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и материально-техническое оснащение учреждений образования, культуры, спорта и социального назначения. В принятом на 2025 год бюджете предусмотрено увеличение средств на дорожную отрасль, на развитие лесного хозяйства, формирование современной городской среды и жилищное строительство. Также увеличены бюджетные ассигнования на развитие сельских территорий, туризма, молодежную политику и охрану окружающей среды. Порядка 37% общего объема расходов бюджета будет направлено на поддержку муниципальных образований. Более 750 миллионов рублей направлено на финансирование капитальных ремонтов социальных объектов в муниципалитетах. Беспрецедентная сумму более 1 миллиарда рублей распределена на инициативные проекты жителей региона. Бюджетные инвестиции запланированы на 2025-2027 годы в объеме 73,4 миллиарда рублей, из них на 2025 год - более 22 миллиардов рублей. Средства планируется направить на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы государственной и муниципальной собственности, а также инженерной, транспортной и производственной инфраструктуры. В принятом бюджете учтены поправки депутатов областного парламента, направленные на решение целого ряда важных социальных вопросов.

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https://ria.ru/20241004/priangare-1976424154.html

https://ria.ru/20241120/deti-1984810059.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иркутская область, игорь кобзев