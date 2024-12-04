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Лидер "Победы" высказался о преследованиях оппозиции в Молдавии - РИА Новости, 04.12.2024
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14:12 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/presledovaniya-1987323861.html
Лидер "Победы" высказался о преследованиях оппозиции в Молдавии
Лидер "Победы" высказался о преследованиях оппозиции в Молдавии - РИА Новости, 04.12.2024
Лидер "Победы" высказался о преследованиях оппозиции в Молдавии
Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор назвал уголовные преследования представителей оппозиции репрессиями со стороны властей республики,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:12
2024-12-04T14:12
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
илан шор
майя санду
евгения гуцул
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор назвал уголовные преследования представителей оппозиции репрессиями со стороны властей республики, которые реализуют их "в худших традициях тирании". В СВР также сообщили, что глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс потребовал от молдавской стороны "под любым предлогом" привлечь к уголовной ответственности лидеров лидеров оппозиции, а также отстранить от должности руководителя Гагаузии Евгению Гуцул и арестовать по уголовным статьям основных членов ее команды. Кроме того, он приказал молдавскому руководству содействовать созданию в стране новой прозападной партии "За европейскую Молдавию" под руководством экс-министра иностранных дел Нику Попеску. "Что касается уголовного преследования, давайте называть все своими именами: это репрессии. В худших традициях тирании. По остальному — мы прекрасно это видим, понимаем, боремся", - приводятся слова Шора в Telegram-канале блока. Комментируя возможное требование европейцев к созданию новой прозападной партии, лидер "Победы" отметил, что это, по сути, признание неэффективности президента Молдавии Майи Санду. "Недовольны президенткой в Европе. Ей нужен костыль в виде новой партии. Политический инвалид на поруках", - пояснил Шор. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20241129/moldaviya-1986374397.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, илан шор, майя санду, евгения гуцул, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), евросоюз, возрождение
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Илан Шор, Майя Санду, Евгения Гуцул, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Евросоюз, Возрождение
Лидер "Победы" высказался о преследованиях оппозиции в Молдавии

Лидер "Победы" Шор назвал преследования оппозиции в Молдавии репрессиями

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор назвал уголовные преследования представителей оппозиции репрессиями со стороны властей республики, которые реализуют их "в худших традициях тирании".
В СВР также сообщили, что глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс потребовал от молдавской стороны "под любым предлогом" привлечь к уголовной ответственности лидеров лидеров оппозиции, а также отстранить от должности руководителя Гагаузии Евгению Гуцул и арестовать по уголовным статьям основных членов ее команды. Кроме того, он приказал молдавскому руководству содействовать созданию в стране новой прозападной партии "За европейскую Молдавию" под руководством экс-министра иностранных дел Нику Попеску.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Молдавии оппозиция инициирует процедуру вотума недоверия правительству
29 ноября, 09:57
"Что касается уголовного преследования, давайте называть все своими именами: это репрессии. В худших традициях тирании. По остальному — мы прекрасно это видим, понимаем, боремся", - приводятся слова Шора в Telegram-канале блока.
Комментируя возможное требование европейцев к созданию новой прозападной партии, лидер "Победы" отметил, что это, по сути, признание неэффективности президента Молдавии Майи Санду. "Недовольны президенткой в Европе. Ей нужен костыль в виде новой партии. Политический инвалид на поруках", - пояснил Шор.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Запад поделился источником вечной власти
5 ноября, 08:00
 
В миреМолдавияКишиневГагаузияИлан ШорМайя СандуЕвгения ГуцулСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕвросоюзВозрождение
 
 
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