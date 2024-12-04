Лидер "Победы" высказался о преследованиях оппозиции в Молдавии
Лидер "Победы" Шор назвал преследования оппозиции в Молдавии репрессиями
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 дек - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор назвал уголовные преследования представителей оппозиции репрессиями со стороны властей республики, которые реализуют их "в худших традициях тирании".
В СВР также сообщили, что глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс потребовал от молдавской стороны "под любым предлогом" привлечь к уголовной ответственности лидеров лидеров оппозиции, а также отстранить от должности руководителя Гагаузии Евгению Гуцул и арестовать по уголовным статьям основных членов ее команды. Кроме того, он приказал молдавскому руководству содействовать созданию в стране новой прозападной партии "За европейскую Молдавию" под руководством экс-министра иностранных дел Нику Попеску.
"Что касается уголовного преследования, давайте называть все своими именами: это репрессии. В худших традициях тирании. По остальному — мы прекрасно это видим, понимаем, боремся", - приводятся слова Шора в Telegram-канале блока.
Комментируя возможное требование европейцев к созданию новой прозападной партии, лидер "Победы" отметил, что это, по сути, признание неэффективности президента Молдавии Майи Санду. "Недовольны президенткой в Европе. Ей нужен костыль в виде новой партии. Политический инвалид на поруках", - пояснил Шор.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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