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Журналист РИА Новости стала победителем премии "ШУМ" - РИА Новости, 04.12.2024
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21:00 04.12.2024 (обновлено: 23:02 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/premiya-1987270468.html
Журналист РИА Новости стала победителем премии "ШУМ"
Журналист РИА Новости стала победителем премии "ШУМ" - РИА Новости, 04.12.2024
Журналист РИА Новости стала победителем премии "ШУМ"
Журналист "Социального навигатора" медиагруппы "Россия сегодня" Анна Коновалова стала победителем Всероссийской молодежной премии в области медиа и журналистики РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T21:00
2024-12-04T23:02
общество
социальный навигатор
президентский фонд культурных инициатив
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
калининградская область
роман карманов
александр малькевич
москва
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Журналист "Социального навигатора" медиагруппы "Россия сегодня" Анна Коновалова стала победителем Всероссийской молодежной премии в области медиа и журналистики "ШУМ" в номинации "Первая полоса" по итогам народного голосования.Премия "ШУМ" проводилась в этом году впервые и присуждалась в 11 номинациях: "Яркий старт", "Первая полоса", "Лидер мнений", "Профессионально о главном", "Голос региона", "Прорыв года", "Цепная реакция", "Связующее звено", "Свои люди", "Признание" и "Семейные ценности".Финалистов в каждой номинации определял экспертный совет, в состав которого входили 70 представителей индустрии медиа и журналистики.Премия присуждалась по итогам двух этапов: народного голосования, во время которого все желающие могли ознакомиться с портфолио участников и отдать голос за одного из них, и очной защиты, в рамках которой молодые блогеры, журналисты, корреспонденты и авторы контента защищали свои проекты.Во время завершающего этапа Коновалова представила проект "Популяризация науки и образования", отражающий ключевые моменты ее деятельности. И стала лидером народного голосования в своей номинации.&quot;Я пишу об отечественных инновациях, изменениях в сфере образования, молодежных проектах и с удовольствием превращаю сложные для понимания научные статьи в понятные массовому читателю тексты. В свете сегодняшних вызовов особенно важно освещать российские инновационные решения, отечественные прорывные исследования и способствовать выстраиванию диалога науки и общества&quot;, — отметила Анна Коновалова.Амбассадорами Всероссийской молодежной премии в области медиа и журналистики "ШУМ" выступили генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Эрнест Мацкявичюс, военкор Александр Малькевич и многие другие. Организаторы премии — Росмолодежь и правительство Калининградской области в лице Министерства молодежной политики региона. Генеральным партнером премии является госкорпорация "Росатом".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, социальный навигатор, президентский фонд культурных инициатив, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), калининградская область, роман карманов, александр малькевич, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости агентства
Общество, Социальный навигатор, Президентский фонд культурных инициатив, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Калининградская область, Роман Карманов, Александр Малькевич, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Новости агентства

Журналист РИА Новости стала победителем премии "ШУМ"

© РИА Новости / Анна КоноваловаАнна Коновалова
Анна Коновалова - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Анна Коновалова
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Журналист "Социального навигатора" медиагруппы "Россия сегодня" Анна Коновалова стала победителем Всероссийской молодежной премии в области медиа и журналистики "ШУМ" в номинации "Первая полоса" по итогам народного голосования.
Премия "ШУМ" проводилась в этом году впервые и присуждалась в 11 номинациях: "Яркий старт", "Первая полоса", "Лидер мнений", "Профессионально о главном", "Голос региона", "Прорыв года", "Цепная реакция", "Связующее звено", "Свои люди", "Признание" и "Семейные ценности".
Финалистов в каждой номинации определял экспертный совет, в состав которого входили 70 представителей индустрии медиа и журналистики.
Премия присуждалась по итогам двух этапов: народного голосования, во время которого все желающие могли ознакомиться с портфолио участников и отдать голос за одного из них, и очной защиты, в рамках которой молодые блогеры, журналисты, корреспонденты и авторы контента защищали свои проекты.
Во время завершающего этапа Коновалова представила проект "Популяризация науки и образования", отражающий ключевые моменты ее деятельности. И стала лидером народного голосования в своей номинации.
«

"Я пишу об отечественных инновациях, изменениях в сфере образования, молодежных проектах и с удовольствием превращаю сложные для понимания научные статьи в понятные массовому читателю тексты. В свете сегодняшних вызовов особенно важно освещать российские инновационные решения, отечественные прорывные исследования и способствовать выстраиванию диалога науки и общества", — отметила Анна Коновалова.

Амбассадорами Всероссийской молодежной премии в области медиа и журналистики "ШУМ" выступили генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Эрнест Мацкявичюс, военкор Александр Малькевич и многие другие. Организаторы премии — Росмолодежь и правительство Калининградской области в лице Министерства молодежной политики региона. Генеральным партнером премии является госкорпорация "Росатом".
 
ОбществоСоциальный навигаторПрезидентский фонд культурных инициативФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Калининградская областьРоман КармановАлександр МалькевичМоскваГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Новости агентства
 
 
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