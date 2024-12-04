https://ria.ru/20241204/premiya-1987270468.html

Журналист РИА Новости стала победителем премии "ШУМ"

Журналист РИА Новости стала победителем премии "ШУМ" - РИА Новости, 04.12.2024

Журналист РИА Новости стала победителем премии "ШУМ"

Журналист "Социального навигатора" медиагруппы "Россия сегодня" Анна Коновалова стала победителем Всероссийской молодежной премии в области медиа и журналистики РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T21:00

2024-12-04T21:00

2024-12-04T23:02

общество

социальный навигатор

президентский фонд культурных инициатив

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

калининградская область

роман карманов

александр малькевич

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987419740_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_88fe8db78447bb534756c822777770bc.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Журналист "Социального навигатора" медиагруппы "Россия сегодня" Анна Коновалова стала победителем Всероссийской молодежной премии в области медиа и журналистики "ШУМ" в номинации "Первая полоса" по итогам народного голосования.Премия "ШУМ" проводилась в этом году впервые и присуждалась в 11 номинациях: "Яркий старт", "Первая полоса", "Лидер мнений", "Профессионально о главном", "Голос региона", "Прорыв года", "Цепная реакция", "Связующее звено", "Свои люди", "Признание" и "Семейные ценности".Финалистов в каждой номинации определял экспертный совет, в состав которого входили 70 представителей индустрии медиа и журналистики.Премия присуждалась по итогам двух этапов: народного голосования, во время которого все желающие могли ознакомиться с портфолио участников и отдать голос за одного из них, и очной защиты, в рамках которой молодые блогеры, журналисты, корреспонденты и авторы контента защищали свои проекты.Во время завершающего этапа Коновалова представила проект "Популяризация науки и образования", отражающий ключевые моменты ее деятельности. И стала лидером народного голосования в своей номинации."Я пишу об отечественных инновациях, изменениях в сфере образования, молодежных проектах и с удовольствием превращаю сложные для понимания научные статьи в понятные массовому читателю тексты. В свете сегодняшних вызовов особенно важно освещать российские инновационные решения, отечественные прорывные исследования и способствовать выстраиванию диалога науки и общества", — отметила Анна Коновалова.Амбассадорами Всероссийской молодежной премии в области медиа и журналистики "ШУМ" выступили генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Эрнест Мацкявичюс, военкор Александр Малькевич и многие другие. Организаторы премии — Росмолодежь и правительство Калининградской области в лице Министерства молодежной политики региона. Генеральным партнером премии является госкорпорация "Росатом".

калининградская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, президентский фонд культурных инициатив, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), калининградская область, роман карманов, александр малькевич, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости агентства