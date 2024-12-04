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В Курганской области при пожаре в доме погибла девочка - РИА Новости, 04.12.2024
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15:24 04.12.2024 (обновлено: 15:30 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/pozhar-1987345605.html
В Курганской области при пожаре в доме погибла девочка
В Курганской области при пожаре в доме погибла девочка - РИА Новости, 04.12.2024
В Курганской области при пожаре в доме погибла девочка
Квартира загорелась в жилом доме в Шадринске Курганской области, при пожаре погибла 14-летняя девочка, ее маленькие сестры госпитализированы, сообщило МЧС РФ в... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:24
2024-12-04T15:30
происшествия
шадринск
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Квартира загорелась в жилом доме в Шадринске Курганской области, при пожаре погибла 14-летняя девочка, ее маленькие сестры госпитализированы, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "В шадринской 4-этажке загорелась квартира на первом этаже. В жилье находились девочки 4, 6 и 14 лет. Старшая сестра погибла, младшие - с отравлением угарным газом госпитализированы. Пожар на 45 "квадратах" тушат 14 специалистов и 4 единицы техники", - говорится в сообщении. По данным пресс-центра прокуратуры региона, на место происшествия выехал Шадринский межрайонный прокурор Константин Никифоров. Ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), поставлен прокурором области на личный контроль, отмечает надзорное ведомство.Как сообщила пресс-служба главы региона, губернатор Вадим Шумков поручил оказать помощь семье, пострадавшей в результате возгорания в многоквартирном доме в Шадринске. На место по его поручению уже выехало руководство департамента социальной политики Курганской области.По данным пресс-службы, матери детей также была оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации не нуждается, сейчас она с родственниками, а ещё один ребёнок во время пожара был в школе, сейчас он находится с представителями органов опеки."Глава региона выразил соболезнования семье, поручил главе города Антону Мокану оказать помощь в обеспечении жильём, материальную поддержку, содействие в организации похорон", - сообщает правительство.
https://ria.ru/20241202/pozhar-1986925121.html
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происшествия, шадринск, курганская область
Происшествия, Шадринск, Курганская область
В Курганской области при пожаре в доме погибла девочка

В Шадринске при пожаре в квартире погибла 14-летняя девочка

© Фото : МЧС РоссииПожар в жилом доме в Шадринске Курганской области
Пожар в жилом доме в Шадринске Курганской области - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : МЧС России
Пожар в жилом доме в Шадринске Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Квартира загорелась в жилом доме в Шадринске Курганской области, при пожаре погибла 14-летняя девочка, ее маленькие сестры госпитализированы, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
"В шадринской 4-этажке загорелась квартира на первом этаже. В жилье находились девочки 4, 6 и 14 лет. Старшая сестра погибла, младшие - с отравлением угарным газом госпитализированы. Пожар на 45 "квадратах" тушат 14 специалистов и 4 единицы техники", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-центра прокуратуры региона, на место происшествия выехал Шадринский межрайонный прокурор Константин Никифоров. Ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), поставлен прокурором области на личный контроль, отмечает надзорное ведомство.
Как сообщила пресс-служба главы региона, губернатор Вадим Шумков поручил оказать помощь семье, пострадавшей в результате возгорания в многоквартирном доме в Шадринске. На место по его поручению уже выехало руководство департамента социальной политики Курганской области.
По данным пресс-службы, матери детей также была оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации не нуждается, сейчас она с родственниками, а ещё один ребёнок во время пожара был в школе, сейчас он находится с представителями органов опеки.
"Глава региона выразил соболезнования семье, поручил главе города Антону Мокану оказать помощь в обеспечении жильём, материальную поддержку, содействие в организации похорон", - сообщает правительство.
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ПроисшествияШадринскКурганская область
 
 
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