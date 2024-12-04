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Посольство в Норвегии прокомментировало обвинения в адрес России - РИА Новости, 04.12.2024
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21:08 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/posolstvo-1987418406.html
Посольство в Норвегии прокомментировало обвинения в адрес России
Посольство в Норвегии прокомментировало обвинения в адрес России - РИА Новости, 04.12.2024
Посольство в Норвегии прокомментировало обвинения в адрес России
Посольство России в Норвегии заявило, что обвинения России в ведении гибридной войны абсурдны, Запад под предлогом борьбы с "российской угрозой" пытается... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T21:08
2024-12-04T21:08
россия
норвегия
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Посольство России в Норвегии заявило, что обвинения России в ведении гибридной войны абсурдны, Запад под предлогом борьбы с "российской угрозой" пытается оправдать свои недружественные действия против РФ. "Обвинения России в ведении "гибридной войны" абсурдны. Даже после диверсий на "Северных потоках", когда была взорвана российская подводная инфраструктура, кое-кто продолжает "судить по себе". Под предлогом борьбы с "российской угрозой" делаются попытки оправдать недружественные действия против нашей страны, прерываются контакты между людьми, подрываются принятые в ОБСЕ обязательства в области человеческого измерения", - говорится в комментарии посольства в связи с обвинениями в местной газете Aftenposten. Текст комментария приводится в Telegram-канале дипмиссии. Посольство добавило, что при желании на Западе могли бы легко убедиться в нелепости предъявляемых обвинений. "Так, в части приписываемых российской стороне кибератак мы неоднократно предлагали норвежским властям взаимодействовать с российским Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. К сожалению, эти предложения были проигнорированы", - подчеркнули в посольстве. По словам посольства, "гибридные войны", судя по всему, стали неотъемлемой частью именно политики Запада в отношении Москвы. К ним относятся нелегитимные экономические санкции, распоряжение российскими капиталами за рубежом, закрытие границ, оказание давления на Россию на международной арене, попытки подрыва взаимоотношений России с другими – незападными странами, распространение дезинформации с целью дискредитации российского государства, создание в России внутренней нестабильности, влияние на общественное мнение, использование киберпространства для вмешательства во внутренние дела и другие, отметили в посольстве.
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россия, норвегия, москва, обсе, северный поток, в мире
Россия, Норвегия, Москва, ОБСЕ, Северный поток, В мире
Посольство в Норвегии прокомментировало обвинения в адрес России

Посольство в Норвегии назвало обвинения РФ в введении гибридной войны абсурдными

© Фото : аккаунт Russian Embassy in Norway в социальной сети FacebookПосольство России в Норвегии
Посольство России в Норвегии - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : аккаунт Russian Embassy in Norway в социальной сети Facebook
Посольство России в Норвегии. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Посольство России в Норвегии заявило, что обвинения России в ведении гибридной войны абсурдны, Запад под предлогом борьбы с "российской угрозой" пытается оправдать свои недружественные действия против РФ.
"Обвинения России в ведении "гибридной войны" абсурдны. Даже после диверсий на "Северных потоках", когда была взорвана российская подводная инфраструктура, кое-кто продолжает "судить по себе". Под предлогом борьбы с "российской угрозой" делаются попытки оправдать недружественные действия против нашей страны, прерываются контакты между людьми, подрываются принятые в ОБСЕ обязательства в области человеческого измерения", - говорится в комментарии посольства в связи с обвинениями в местной газете Aftenposten. Текст комментария приводится в Telegram-канале дипмиссии.
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Посольство добавило, что при желании на Западе могли бы легко убедиться в нелепости предъявляемых обвинений.
"Так, в части приписываемых российской стороне кибератак мы неоднократно предлагали норвежским властям взаимодействовать с российским Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам. К сожалению, эти предложения были проигнорированы", - подчеркнули в посольстве.
По словам посольства, "гибридные войны", судя по всему, стали неотъемлемой частью именно политики Запада в отношении Москвы. К ним относятся нелегитимные экономические санкции, распоряжение российскими капиталами за рубежом, закрытие границ, оказание давления на Россию на международной арене, попытки подрыва взаимоотношений России с другими – незападными странами, распространение дезинформации с целью дискредитации российского государства, создание в России внутренней нестабильности, влияние на общественное мнение, использование киберпространства для вмешательства во внутренние дела и другие, отметили в посольстве.
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