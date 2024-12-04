https://ria.ru/20241204/posobiya-1987345869.html

Австрийская пара разводилась 12 раз и заработала на этом 326 тысяч евро

Австрийская пара разводилась 12 раз и заработала на этом 326 тысяч евро - РИА Новости, 04.12.2024

Австрийская пара разводилась 12 раз и заработала на этом 326 тысяч евро

Австрийская пара 12 раз сочеталась браком и разводилась ради пособия, в общей сумме получив от государства 326 тысяч евро, против них возбуждено дело о крупном... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:28

2024-12-04T15:28

2024-12-04T15:28

в мире

грац

австрия

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Австрийская пара 12 раз сочеталась браком и разводилась ради пособия, в общей сумме получив от государства 326 тысяч евро, против них возбуждено дело о крупном мошенничестве, сообщает газета Kurier. "Пара из Граца (город в Австрии – ред.) подозревается в злоупотреблении бракоразводным правом через повторные бракосочетания и следующие за ними разводы на протяжении 35 лет… Ущерб составил более 326 тысяч евро", - говорится в статье со ссылкой на местную полицию. По информации издания, сейчас обоим супругам больше 70 лет. Пара впервые сочеталась браком в 1982 году, после смерти первого мужа женщины. Через шесть лет они впервые развелись. По истечении двух с половиной лет после развода женщина могла получить либо так называемую вдовью пенсию, либо разовую выплату в размере той же пенсии за 2,5 года, говорится в материале. Пара 12 раз прошла через повторные разводы и бракосочетания, неоднократно получив эти средства. По сообщению издания, полиция опросила соседей пары и выяснила что нарушители никогда не расходились, даже в разводе проживая вместе. На данный момент пара юридически состоит в браке, их последний развод, на который они подали в мае 2022 года, не был признан властями. Против супругов возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере, пишет газета со ссылкой на местную полицию. Супруги отрицают вменяемые им обвинения.

https://ria.ru/20241203/spirs-1987000891.html

https://ria.ru/20241122/berbok-1985289144.html

грац

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в мире, грац, австрия