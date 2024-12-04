https://ria.ru/20241204/poroshenko-1987420586.html

Сына Порошенко объявили в розыск на Украине, сообщили СМИ

Сына Порошенко объявили в розыск на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.12.2024

Сына Порошенко объявили в розыск на Украине, сообщили СМИ

Сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея объявили в национальный розыск, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T21:31

2024-12-04T21:31

2024-12-04T21:50

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верховная рада украины

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея объявили в национальный розыск, сообщает "Страна.ua"."Алексей Порошенко объявлен в розыск из-за неявки по повестке", — говорится в тексте.Отмечается, что его вызывали в военкомат дважды — 4 сентября и 21 октября — но мужчина не явился. У Алексея Порошенко есть воинское звание лейтенанта запаса.В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что командование Сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент России Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об ужесточении мер мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно было прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241204/konflikt-1987359500.html

https://ria.ru/20241204/blinken--1987350047.html

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в мире, украина, россия, петр порошенко, сша, верховная рада украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)