Рейтинг@Mail.ru
Сына Порошенко объявили в розыск на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 04.12.2024 (обновлено: 21:50 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/poroshenko-1987420586.html
Сына Порошенко объявили в розыск на Украине, сообщили СМИ
Сына Порошенко объявили в розыск на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.12.2024
Сына Порошенко объявили в розыск на Украине, сообщили СМИ
Сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея объявили в национальный розыск, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T21:31
2024-12-04T21:50
в мире
украина
россия
петр порошенко
сша
верховная рада украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_d05160234121d66ab241bb142f856f61.jpg
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея объявили в национальный розыск, сообщает "Страна.ua"."Алексей Порошенко объявлен в розыск из-за неявки по повестке", — говорится в тексте.Отмечается, что его вызывали в военкомат дважды — 4 сентября и 21 октября — но мужчина не явился. У Алексея Порошенко есть воинское звание лейтенанта запаса.В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что командование Сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент России Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об ужесточении мер мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно было прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241204/konflikt-1987359500.html
https://ria.ru/20241204/blinken--1987350047.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_2c11166d6e57b2c1237b0f7f78878442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, петр порошенко, сша, верховная рада украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
В мире, Украина, Россия, Петр Порошенко, США, Верховная Рада Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Сына Порошенко объявили в розыск на Украине, сообщили СМИ

Сына бывшего президента Украины Порошенко объявили в розыск

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея объявили в национальный розыск, сообщает "Страна.ua".
"Алексей Порошенко объявлен в розыск из-за неявки по повестке", — говорится в тексте.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
На Украине раскрыли причину нежелания Киева завершить конфликт
Вчера, 16:07
Отмечается, что его вызывали в военкомат дважды — 4 сентября и 21 октября — но мужчина не явился. У Алексея Порошенко есть воинское звание лейтенанта запаса.
В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что командование Сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент России Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об ужесточении мер мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно было прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Блинкен назвал вопрос мобилизации на Украине критическим
Вчера, 15:41
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
В миреУкраинаРоссияПетр ПорошенкоСШАВерховная Рада УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала