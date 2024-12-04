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"На тракторе". В Раде указали на странное поведение Порошенко с Зеленским - РИА Новости, 04.12.2024
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01:25 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/poroshenko-1987212302.html
"На тракторе". В Раде указали на странное поведение Порошенко с Зеленским
"На тракторе". В Раде указали на странное поведение Порошенко с Зеленским - РИА Новости, 04.12.2024
"На тракторе". В Раде указали на странное поведение Порошенко с Зеленским
Бывшего президента Украины Петра Порошенко уличили в лицемерии, сравнив его действия в 2014 году против Виктора Януковича и нынешнее поведение с Владимиром... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T01:25
2024-12-04T01:25
в мире
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Бывшего президента Украины Петра Порошенко уличили в лицемерии, сравнив его действия в 2014 году против Виктора Януковича и нынешнее поведение с Владимиром Зеленским. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене. "В 2014-м году Порошенко с целью захвата власти бегал по майдану, залезал на трактор и всячески изображал, что он — с народом против "незаконной" власти. Хотя Янукович — был легитимнее некуда", — заявил нардеп.По его словам, Порошенко так себя ведет только тогда, когда далек от власти, однако стоит ее снова ощутить в своих руках, он готов закрыть глаза на то, что эта власть давно нелегитимна.&quot;Трактор им нужен только тогда, когда они не у власти. А когда власть у них — они готовы быть даже с нелегитимным&quot;, — добавил Дубинский.Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241125/poroshenko--1985662194.html
https://ria.ru/20241203/zelenskiy-1987017824.html
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в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, виктор янукович, верховная рада украины, россия
В мире, Украина, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Виктор Янукович, Верховная Рада Украины, Россия
"На тракторе". В Раде указали на странное поведение Порошенко с Зеленским

В Киеве Порошенко уличили в лицемерии из-за поведения с Зеленским и Януковичем

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПетр Порошенко и Владимир Зеленский
Петр Порошенко и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Бывшего президента Украины Петра Порошенко уличили в лицемерии, сравнив его действия в 2014 году против Виктора Януковича и нынешнее поведение с Владимиром Зеленским. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
"В 2014-м году Порошенко с целью захвата власти бегал по майдану, залезал на трактор и всячески изображал, что он — с народом против "незаконной" власти. Хотя Янукович — был легитимнее некуда", — заявил нардеп.
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По его словам, Порошенко так себя ведет только тогда, когда далек от власти, однако стоит ее снова ощутить в своих руках, он готов закрыть глаза на то, что эта власть давно нелегитимна.
«

"Трактор им нужен только тогда, когда они не у власти. А когда власть у них — они готовы быть даже с нелегитимным", — добавил Дубинский.

Срок должностных полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда пришлось бы отменять закон о военном положении — его действие не означает пролонгации результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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В миреУкраинаПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичВерховная Рада УкраиныРоссия
 
 
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