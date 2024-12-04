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"Критически важна". В Британии сделали тяжелое признание об Украине

"Критически важна". В Британии сделали тяжелое признание об Украине - РИА Новости, 04.12.2024

"Критически важна". В Британии сделали тяжелое признание об Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми признал, что 99% полученной Украиной военной помощи пришлись на поддержку со стороны НАТО. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:18

2024-12-04T14:18

2024-12-04T14:18

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми признал, что 99% полученной Украиной военной помощи пришлись на поддержку со стороны НАТО. "Девяносто девять процентов военной поддержки Украины было оказано союзниками в НАТО. Эта поддержка критически важна… Великобритания и союзники должны нарастить наши усилия, чтобы обеспечить победу Украины", - говорится в заявлении министра, опубликованном в среду на сайте британского правительства. Лэмми также заявил, что намерен на встрече глав МИД НАТО призвать союзников по альянсу усилить поддержку Киева и увеличить расходы на оборону. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240912/medvedev-1972191926.html

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