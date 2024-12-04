https://ria.ru/20241204/polsha-1987336725.html

Польша ведет переговоры с НАТО о передаче Украине оставшихся МиГ-29

Польша ведет переговоры с НАТО о передаче Украине оставшихся МиГ-29 - РИА Новости, 04.12.2024

Польша ведет переговоры с НАТО о передаче Украине оставшихся МиГ-29

Польша ведет интенсивные переговоры с НАТО о передаче Украине оставшихся у нее истребителей МиГ-29, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:50

2024-12-04T14:50

2024-12-04T14:50

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ВАРШАВА, 4 дек - РИА Новости. Польша ведет интенсивные переговоры с НАТО о передаче Украине оставшихся у нее истребителей МиГ-29, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе. "Это тема, о которой мы интенсивно дискутируем с военными властями Союза (НАТО – ред.)", - сказал Сикорский, отвечая на вопрос, имеется ли возможность передачи Украине оставшихся в Польше истребителей МиГ-29. В середине ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине оставшиеся у нее истребители МиГ-29, если страны НАТО перебазируют в Польшу свои самолеты. Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он ранее договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241128/polsha-1986174097.html

https://ria.ru/20241129/polsha-1986561997.html

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в мире, польша, украина, россия, радослав сикорский, анджей дуда, владимир зеленский, нато, миг-29