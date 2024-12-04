Рейтинг@Mail.ru
Польша ведет переговоры с НАТО о передаче Украине оставшихся МиГ-29 - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/polsha-1987336725.html
Польша ведет переговоры с НАТО о передаче Украине оставшихся МиГ-29
Польша ведет переговоры с НАТО о передаче Украине оставшихся МиГ-29 - РИА Новости, 04.12.2024
Польша ведет переговоры с НАТО о передаче Украине оставшихся МиГ-29
Польша ведет интенсивные переговоры с НАТО о передаче Украине оставшихся у нее истребителей МиГ-29, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:50
2024-12-04T14:50
в мире
польша
украина
россия
радослав сикорский
анджей дуда
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860183258_0:253:3072:1980_1920x0_80_0_0_56d9c50fe388f7270d9794352b1cc5bf.jpg
ВАРШАВА, 4 дек - РИА Новости. Польша ведет интенсивные переговоры с НАТО о передаче Украине оставшихся у нее истребителей МиГ-29, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе. "Это тема, о которой мы интенсивно дискутируем с военными властями Союза (НАТО – ред.)", - сказал Сикорский, отвечая на вопрос, имеется ли возможность передачи Украине оставшихся в Польше истребителей МиГ-29. В середине ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине оставшиеся у нее истребители МиГ-29, если страны НАТО перебазируют в Польшу свои самолеты. Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он ранее договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241128/polsha-1986174097.html
https://ria.ru/20241129/polsha-1986561997.html
польша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860183258_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_1699eacbe7a184c5975b02d24ad5b1dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, россия, радослав сикорский, анджей дуда, владимир зеленский, нато, миг-29
В мире, Польша, Украина, Россия, Радослав Сикорский, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, НАТО, МиГ-29
Польша ведет переговоры с НАТО о передаче Украине оставшихся МиГ-29

Глава МИД Сикорский: Польша ведет переговоры с НАТО о передаче Украине МиГ-29

© AP Photo / Petr David JosekИстребители МиГ-29
Истребители МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Истребители МиГ-29. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 4 дек - РИА Новости. Польша ведет интенсивные переговоры с НАТО о передаче Украине оставшихся у нее истребителей МиГ-29, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
"Это тема, о которой мы интенсивно дискутируем с военными властями Союза (НАТО – ред.)", - сказал Сикорский, отвечая на вопрос, имеется ли возможность передачи Украине оставшихся в Польше истребителей МиГ-29.
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В Польше заявили о победе России в конфликте на Украине
28 ноября, 11:33
В середине ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст Украине оставшиеся у нее истребители МиГ-29, если страны НАТО перебазируют в Польшу свои самолеты.
Ранее Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он ранее договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Власти Польши возмутило напоминание об освобождении Варшавы Красной армией
29 ноября, 19:32
 
В миреПольшаУкраинаРоссияРадослав СикорскийАнджей ДудаВладимир ЗеленскийНАТОМиГ-29
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала