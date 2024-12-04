https://ria.ru/20241204/poliplakaty-1987309038.html
Выставка политплакатов из личной коллекции Ленина откроется в Подмосковье
Выставка политплакатов из личной коллекции Ленина откроется в Подмосковье - РИА Новости, 04.12.2024
Выставка политплакатов из личной коллекции Ленина откроется в Подмосковье
Выставка политических плакатов "Белые в красном кабинете" из личной коллекции Владимира Ленина откроется 10 декабря в музее-заповеднике "Горки Ленинские",... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:23
2024-12-04T13:23
2024-12-04T13:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
владимир ленин (владимир ульянов)
культура
история
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833339879_168:0:1002:469_1920x0_80_0_0_13a5cb9a6d5eec4c0df6728c92108297.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Выставка политических плакатов "Белые в красном кабинете" из личной коллекции Владимира Ленина откроется 10 декабря в музее-заповеднике "Горки Ленинские", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. На выставке посетители смогут увидеть неизвестные работы Дмитрия Моора и создателя "Окон РОСТА" Михаила Черемных. В фондах музея-заповедника "Горки Ленинские" хранится самая большая в стране коллекция редких политических и бытовых плакатов времен Гражданской войны 1918-23 годов. Политический плакат вобрал в себя лучшие традиции русской культуры: художественные приемы иконописи, лубка, журнальной карикатуры. Постепенно вырабатывались основные жанры политического плаката: сатирический и героический. Сатирический разоблачал "старый строй" и тех, кто его поддерживал. Героический плакат призывал к борьбе с врагами, пытаясь создать нового героя – черты которого формулировались определенным образом и с той, и с другой стороны. География плакатов того времени обширна: плакаты печатались по всей молодой стране Советов от Омска до Петербурга. Художники постоянно расширяют тематику. С помощью плаката освещались различные вопросы от пропаганды Советской власти до призывов покупать лотерейные билеты. Выставка организована в соответствии с задачами национального "Культура". Она продлится до 10 февраля в Научно-культурном центре "Музей В. И. Ленина".
https://ria.ru/20241204/deti-1987277874.html
https://ria.ru/20241202/voda-1986930535.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833339879_273:0:898:469_1920x0_80_0_0_feb5d9bb3e77e711cdfb5f2c89b31395.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), владимир ленин (владимир ульянов), культура, история
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Культура, история
Выставка политплакатов из личной коллекции Ленина откроется в Подмосковье
В музее "Горки Ленинские" 10 декабря откроется выставка политических плакатов
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Выставка политических плакатов "Белые в красном кабинете" из личной коллекции Владимира Ленина откроется 10 декабря в музее-заповеднике "Горки Ленинские", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
На выставке посетители смогут увидеть неизвестные работы Дмитрия Моора и создателя "Окон РОСТА" Михаила Черемных.
В фондах музея-заповедника "Горки Ленинские" хранится самая большая в стране коллекция редких политических и бытовых плакатов времен Гражданской войны 1918-23 годов. Политический плакат вобрал в себя лучшие традиции русской культуры: художественные приемы иконописи, лубка, журнальной карикатуры.
Постепенно вырабатывались основные жанры политического плаката: сатирический и героический. Сатирический разоблачал "старый строй" и тех, кто его поддерживал. Героический плакат призывал к борьбе с врагами, пытаясь создать нового героя – черты которого формулировались определенным образом и с той, и с другой стороны.
География плакатов того времени обширна: плакаты печатались по всей молодой стране Советов от Омска до Петербурга. Художники постоянно расширяют тематику. С помощью плаката освещались различные вопросы от пропаганды Советской власти до призывов покупать лотерейные билеты.
Выставка организована в соответствии с задачами национального "Культура". Она продлится до 10 февраля в Научно-культурном центре "Музей В. И. Ленина".