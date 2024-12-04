https://ria.ru/20241204/poliplakaty-1987309038.html

Выставка политплакатов из личной коллекции Ленина откроется в Подмосковье

Выставка политплакатов из личной коллекции Ленина откроется в Подмосковье - РИА Новости, 04.12.2024

Выставка политплакатов из личной коллекции Ленина откроется в Подмосковье

Выставка политических плакатов "Белые в красном кабинете" из личной коллекции Владимира Ленина откроется 10 декабря в музее-заповеднике "Горки Ленинские",... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:23

2024-12-04T13:23

2024-12-04T13:23

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Выставка политических плакатов "Белые в красном кабинете" из личной коллекции Владимира Ленина откроется 10 декабря в музее-заповеднике "Горки Ленинские", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. На выставке посетители смогут увидеть неизвестные работы Дмитрия Моора и создателя "Окон РОСТА" Михаила Черемных. В фондах музея-заповедника "Горки Ленинские" хранится самая большая в стране коллекция редких политических и бытовых плакатов времен Гражданской войны 1918-23 годов. Политический плакат вобрал в себя лучшие традиции русской культуры: художественные приемы иконописи, лубка, журнальной карикатуры. Постепенно вырабатывались основные жанры политического плаката: сатирический и героический. Сатирический разоблачал "старый строй" и тех, кто его поддерживал. Героический плакат призывал к борьбе с врагами, пытаясь создать нового героя – черты которого формулировались определенным образом и с той, и с другой стороны. География плакатов того времени обширна: плакаты печатались по всей молодой стране Советов от Омска до Петербурга. Художники постоянно расширяют тематику. С помощью плаката освещались различные вопросы от пропаганды Советской власти до призывов покупать лотерейные билеты. Выставка организована в соответствии с задачами национального "Культура". Она продлится до 10 февраля в Научно-культурном центре "Музей В. И. Ленина".

https://ria.ru/20241204/deti-1987277874.html

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московская область (подмосковье), владимир ленин (владимир ульянов), культура, история