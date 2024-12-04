Рейтинг@Mail.ru
Выставка политплакатов из личной коллекции Ленина откроется в Подмосковье - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:23 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/poliplakaty-1987309038.html
Выставка политплакатов из личной коллекции Ленина откроется в Подмосковье
Выставка политплакатов из личной коллекции Ленина откроется в Подмосковье - РИА Новости, 04.12.2024
Выставка политплакатов из личной коллекции Ленина откроется в Подмосковье
Выставка политических плакатов "Белые в красном кабинете" из личной коллекции Владимира Ленина откроется 10 декабря в музее-заповеднике "Горки Ленинские",... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:23
2024-12-04T13:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
владимир ленин (владимир ульянов)
культура
история
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833339879_168:0:1002:469_1920x0_80_0_0_13a5cb9a6d5eec4c0df6728c92108297.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Выставка политических плакатов "Белые в красном кабинете" из личной коллекции Владимира Ленина откроется 10 декабря в музее-заповеднике "Горки Ленинские", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. На выставке посетители смогут увидеть неизвестные работы Дмитрия Моора и создателя "Окон РОСТА" Михаила Черемных. В фондах музея-заповедника "Горки Ленинские" хранится самая большая в стране коллекция редких политических и бытовых плакатов времен Гражданской войны 1918-23 годов. Политический плакат вобрал в себя лучшие традиции русской культуры: художественные приемы иконописи, лубка, журнальной карикатуры. Постепенно вырабатывались основные жанры политического плаката: сатирический и героический. Сатирический разоблачал "старый строй" и тех, кто его поддерживал. Героический плакат призывал к борьбе с врагами, пытаясь создать нового героя – черты которого формулировались определенным образом и с той, и с другой стороны. География плакатов того времени обширна: плакаты печатались по всей молодой стране Советов от Омска до Петербурга. Художники постоянно расширяют тематику. С помощью плаката освещались различные вопросы от пропаганды Советской власти до призывов покупать лотерейные билеты. Выставка организована в соответствии с задачами национального "Культура". Она продлится до 10 февраля в Научно-культурном центре "Музей В. И. Ленина".
https://ria.ru/20241204/deti-1987277874.html
https://ria.ru/20241202/voda-1986930535.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833339879_273:0:898:469_1920x0_80_0_0_feb5d9bb3e77e711cdfb5f2c89b31395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), владимир ленин (владимир ульянов), культура, история
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Культура, история
Выставка политплакатов из личной коллекции Ленина откроется в Подмосковье

В музее "Горки Ленинские" 10 декабря откроется выставка политических плакатов

© Фото : предоставлено музеем-усадьбой "Горки Ленинские"Музей-заповедник "Горки Ленинские"
Музей-заповедник Горки Ленинские - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : предоставлено музеем-усадьбой "Горки Ленинские"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Выставка политических плакатов "Белые в красном кабинете" из личной коллекции Владимира Ленина откроется 10 декабря в музее-заповеднике "Горки Ленинские", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
На выставке посетители смогут увидеть неизвестные работы Дмитрия Моора и создателя "Окон РОСТА" Михаила Черемных.
Младенцы - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
В Подмосковье с начала года родилась 661 двойня и восемь троен
Вчера, 12:02
В фондах музея-заповедника "Горки Ленинские" хранится самая большая в стране коллекция редких политических и бытовых плакатов времен Гражданской войны 1918-23 годов. Политический плакат вобрал в себя лучшие традиции русской культуры: художественные приемы иконописи, лубка, журнальной карикатуры.
Постепенно вырабатывались основные жанры политического плаката: сатирический и героический. Сатирический разоблачал "старый строй" и тех, кто его поддерживал. Героический плакат призывал к борьбе с врагами, пытаясь создать нового героя – черты которого формулировались определенным образом и с той, и с другой стороны.
География плакатов того времени обширна: плакаты печатались по всей молодой стране Советов от Омска до Петербурга. Художники постоянно расширяют тематику. С помощью плаката освещались различные вопросы от пропаганды Советской власти до призывов покупать лотерейные билеты.
Выставка организована в соответствии с задачами национального "Культура". Она продлится до 10 февраля в Научно-культурном центре "Музей В. И. Ленина".
Станция водоподготовки. - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Качество питьевой воды улучшат к январю для 120 тысяч жителей Подмосковья
2 декабря, 18:03
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Владимир Ленин (Владимир Ульянов)Культураистория
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала