https://ria.ru/20241204/podderzhka-1987382721.html

Путин рассказал о поддержке перспективных направлений экономики

Путин рассказал о поддержке перспективных направлений экономики - РИА Новости, 04.12.2024

Путин рассказал о поддержке перспективных направлений экономики

Правительство и ЦБ РФ разработали целую систему поддержки перспективных для развития экономики направлений, заявил президент России Владимир Путин во время... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:31

2024-12-04T17:31

2024-12-04T17:31

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Правительство и ЦБ РФ разработали целую систему поддержки перспективных для развития экономики направлений, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". "У нас и правительство, и Центральный банк кроме того, что были созданы условия для надежного инвестирования и сохранения этих капиталовложений, разработали еще и целую систему поддержки перспективным, наиболее важным направлениям на развитие экономики, в том числе и в рамках программы национальных проектов и достижения национальных целей развития. У нас такие программы сформулированы, и мы стараемся выделить наиболее важные направления деятельности, высокотехнологичные отрасли поддерживать", - сказал Путин. Путин в среду участвует в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".

https://ria.ru/20241204/russiacalling-1987357062.html

россия

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, москва, владимир путин