Путин рассказал о поддержке перспективных направлений экономики
Путин: правительство и ЦБ разработали систему поддержки перспективных отраслей
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Правительство и ЦБ РФ разработали целую систему поддержки перспективных для развития экономики направлений, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"У нас и правительство, и Центральный банк кроме того, что были созданы условия для надежного инвестирования и сохранения этих капиталовложений, разработали еще и целую систему поддержки перспективным, наиболее важным направлениям на развитие экономики, в том числе и в рамках программы национальных проектов и достижения национальных целей развития. У нас такие программы сформулированы, и мы стараемся выделить наиболее важные направления деятельности, высокотехнологичные отрасли поддерживать", - сказал Путин.
Путин в среду участвует в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
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