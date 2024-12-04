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Путин рассказал о поддержке перспективных направлений экономики - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
17:31 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/podderzhka-1987382721.html
Путин рассказал о поддержке перспективных направлений экономики
Путин рассказал о поддержке перспективных направлений экономики - РИА Новости, 04.12.2024
Путин рассказал о поддержке перспективных направлений экономики
Правительство и ЦБ РФ разработали целую систему поддержки перспективных для развития экономики направлений, заявил президент России Владимир Путин во время... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T17:31
2024-12-04T17:31
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Правительство и ЦБ РФ разработали целую систему поддержки перспективных для развития экономики направлений, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". "У нас и правительство, и Центральный банк кроме того, что были созданы условия для надежного инвестирования и сохранения этих капиталовложений, разработали еще и целую систему поддержки перспективным, наиболее важным направлениям на развитие экономики, в том числе и в рамках программы национальных проектов и достижения национальных целей развития. У нас такие программы сформулированы, и мы стараемся выделить наиболее важные направления деятельности, высокотехнологичные отрасли поддерживать", - сказал Путин. Путин в среду участвует в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
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экономика, россия, москва, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин рассказал о поддержке перспективных направлений экономики

Путин: правительство и ЦБ разработали систему поддержки перспективных отраслей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Правительство и ЦБ РФ разработали целую систему поддержки перспективных для развития экономики направлений, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"У нас и правительство, и Центральный банк кроме того, что были созданы условия для надежного инвестирования и сохранения этих капиталовложений, разработали еще и целую систему поддержки перспективным, наиболее важным направлениям на развитие экономики, в том числе и в рамках программы национальных проектов и достижения национальных целей развития. У нас такие программы сформулированы, и мы стараемся выделить наиболее важные направления деятельности, высокотехнологичные отрасли поддерживать", - сказал Путин.
Путин в среду участвует в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" в Москве. Пятнадцатый инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема - "Будущее капитала и капитал будущего".
Путин на пленарном заседании форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"Россия зовет!" Путин назвал самое важное
Вчера, 16:43
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
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