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Пленный рассказал, как командиры ВСУ бросили раненых в блиндаже без воды - РИА Новости, 04.12.2024
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05:49 04.12.2024 (обновлено: 11:31 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/plennyy-1987226021.html
Пленный рассказал, как командиры ВСУ бросили раненых в блиндаже без воды
Пленный рассказал, как командиры ВСУ бросили раненых в блиндаже без воды - РИА Новости, 04.12.2024
Пленный рассказал, как командиры ВСУ бросили раненых в блиндаже без воды
Украинские командиры бросили раненых в блиндаже без воды и лекарств, рассказал РИА Новости пленный младший лейтенант 23-й механизированной бригады ВСУ Михаил... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T05:49
2024-12-04T11:31
в мире
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Украинские командиры бросили раненых в блиндаже без воды и лекарств, рассказал РИА Новости пленный младший лейтенант 23-й механизированной бригады ВСУ Михаил Терещенко. Во время штурма в блиндаж Михаила забросили восемь гранат, из-за чего он со своим сослуживцем получил тяжелые ранения. "Мы пытались выйти старыми рациями на связь. Вроде как нам удалось, &lt;…&gt; должны были скинуть, ну как мне пообещали по радейке (рации. — Прим. ред.), скинем воду и медикаменты. Ну потом нас как бы кинули, оставили", — рассказал собеседник агентства. Со слов военнопленного, без воды он с товарищем просидел несколько дней. После чего их заметили с дрона военнослужащие МО России, пленного отправили в военный госпиталь, где ему провели первые операции.
https://ria.ru/20241202/vsu-1986800740.html
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353
60
353
60
Украинский пленный: командиры ВСУ бросили раненых в блиндаже без воды и лекарств
"Нас как бы кинули, оставили" Украинские командиры бросили раненых в блиндаже без воды и лекарств, рассказал РИА Новости пленный младший лейтенант 23-й механизированной бригады ВСУ.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как командиры ВСУ бросили раненых в блиндаже без воды

Пленный Терещенко: командиры ВСУ бросили раненых в блиндаже без воды и лекарств

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ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Украинские командиры бросили раненых в блиндаже без воды и лекарств, рассказал РИА Новости пленный младший лейтенант 23-й механизированной бригады ВСУ Михаил Терещенко.
Во время штурма в блиндаж Михаила забросили восемь гранат, из-за чего он со своим сослуживцем получил тяжелые ранения.
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"Мы пытались выйти старыми рациями на связь. Вроде как нам удалось, <…> должны были скинуть, ну как мне пообещали по радейке (рации. — Прим. ред.), скинем воду и медикаменты. Ну потом нас как бы кинули, оставили", — рассказал собеседник агентства.
Со слов военнопленного, без воды он с товарищем просидел несколько дней. После чего их заметили с дрона военнослужащие МО России, пленного отправили в военный госпиталь, где ему провели первые операции.
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