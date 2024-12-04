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Пленный рассказал, как командиры ВСУ бросили раненых в блиндаже без воды
Пленный рассказал, как командиры ВСУ бросили раненых в блиндаже без воды - РИА Новости, 04.12.2024
Пленный рассказал, как командиры ВСУ бросили раненых в блиндаже без воды
Украинские командиры бросили раненых в блиндаже без воды и лекарств, рассказал РИА Новости пленный младший лейтенант 23-й механизированной бригады ВСУ Михаил... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T05:49
2024-12-04T05:49
2024-12-04T11:31
в мире
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 дек — РИА Новости. Украинские командиры бросили раненых в блиндаже без воды и лекарств, рассказал РИА Новости пленный младший лейтенант 23-й механизированной бригады ВСУ Михаил Терещенко. Во время штурма в блиндаж Михаила забросили восемь гранат, из-за чего он со своим сослуживцем получил тяжелые ранения. "Мы пытались выйти старыми рациями на связь. Вроде как нам удалось, <…> должны были скинуть, ну как мне пообещали по радейке (рации. — Прим. ред.), скинем воду и медикаменты. Ну потом нас как бы кинули, оставили", — рассказал собеседник агентства. Со слов военнопленного, без воды он с товарищем просидел несколько дней. После чего их заметили с дрона военнослужащие МО России, пленного отправили в военный госпиталь, где ему провели первые операции.
https://ria.ru/20241202/vsu-1986800740.html
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Украинский пленный: командиры ВСУ бросили раненых в блиндаже без воды и лекарств
"Нас как бы кинули, оставили"
Украинские командиры бросили раненых в блиндаже без воды и лекарств, рассказал РИА Новости пленный младший лейтенант 23-й механизированной бригады ВСУ.
2024-12-04T05:49
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PT1M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как командиры ВСУ бросили раненых в блиндаже без воды
Пленный Терещенко: командиры ВСУ бросили раненых в блиндаже без воды и лекарств