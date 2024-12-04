https://ria.ru/20241204/plennyj-1987222071.html
На Украине мобилизовали пациента психдиспансера
На Украине мобилизовали пациента психдиспансера - РИА Новости, 04.12.2024
На Украине мобилизовали пациента психдиспансера
Украинский пленный Сергей Огинский рассказал РИА Новости, что его мобилизовали в украинском Тернополе, хотя он был на учёте в психдиспансере и имел судимости. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T04:47
2024-12-04T04:47
2024-12-04T04:47
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинский пленный Сергей Огинский рассказал РИА Новости, что его мобилизовали в украинском Тернополе, хотя он был на учёте в психдиспансере и имел судимости. "Шел рано на работу, в 7 утра. И они остановили меня и сказали, что вот, вышел закон, что можно брать судимых, проедемте с нами. Приехал с ними, пришла медкомиссия, и сказали, что, мол, ты поедешь с нами на полигон… Сказали, что уже останусь там на месяц ... Я им говорил ... я, мол, и в психушке был, и много у меня судимостей. Они говорят: "Да, да, мы разберемся"... Так никто ж не разбирается", - сказал собеседник агентства. Сергея мобилизовали 18 мая, после изменения закона о мобилизации на Украине, в ТЦК провели медкомиссию, после чего его отправили на полигон, где прошла еще одна медкомиссия. На вопрос о диагнозе, поставленном в психдиспансере, он ответил, что был признан склонным к суициду.
https://ria.ru/20241202/vsu-1986800740.html
https://ria.ru/20241017/ttsk-1978429479.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тернополь, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Тернополь, Украина, В мире
На Украине мобилизовали пациента психдиспансера
Пленный ВСУ рассказал, что его мобилизовали, хотя он был на учете у психиатра
ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинский пленный Сергей Огинский рассказал РИА Новости, что его мобилизовали в украинском Тернополе, хотя он был на учёте в психдиспансере и имел судимости.
"Шел рано на работу, в 7 утра. И они остановили меня и сказали, что вот, вышел закон, что можно брать судимых, проедемте с нами. Приехал с ними, пришла медкомиссия, и сказали, что, мол, ты поедешь с нами на полигон… Сказали, что уже останусь там на месяц ... Я им говорил ... я, мол, и в психушке был, и много у меня судимостей. Они говорят: "Да, да, мы разберемся"... Так никто ж не разбирается", - сказал собеседник агентства.
Сергея мобилизовали 18 мая, после изменения закона о мобилизации на Украине
, в ТЦК провели медкомиссию, после чего его отправили на полигон, где прошла еще одна медкомиссия.
На вопрос о диагнозе, поставленном в психдиспансере, он ответил, что был признан склонным к суициду.