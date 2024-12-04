https://ria.ru/20241204/perm-1987380621.html

В Перми трамвай сошел с рельсов

В Перми трамвай сошел с рельсов - РИА Новости, 04.12.2024

В Перми трамвай сошел с рельсов

Трамвай сошел с рельсов в центре Перми, у вагона вылетели стекла, пассажиры не пострадали, сообщили РИА Новости в городском департаменте транспорта. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:36

2024-12-04T17:36

2024-12-04T17:36

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 4 дек - РИА Новости. Трамвай сошел с рельсов в центре Перми, у вагона вылетели стекла, пассажиры не пострадали, сообщили РИА Новости в городском департаменте транспорта. "Сегодня в 17.45 (15.45 мск) на улице Петропавловской произошёл сход вагона, следующего по 5 маршруту. При этом никто не пострадал. Аварийная бригада работает на месте для устранения неполадок и выявления причин", - рассказали в департаменте. Собеседник уточнил, что у вагона при инциденте вылетели стекла. По данным сервиса "Яндекс. Карты", на указанном участке улицы наблюдается скопление трамваев, следующих по маршрутам №4, 5, 7 и 11.

https://ria.ru/20241125/poezd-1985569807.html

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происшествия, пермь, россия