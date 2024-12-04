https://ria.ru/20241204/peregovory-1987209054.html

Оснований для переговоров между Россией и Украиной нет, заявил Песков

Оснований для переговоров между Россией и Украиной нет, заявил Песков - РИА Новости, 04.12.2024

Оснований для переговоров между Россией и Украиной нет, заявил Песков

Оснований для переговоров между Россией и Украиной пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков газете "Известия". РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T00:37

2024-12-04T00:37

2024-12-04T00:37

россия

украина

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Оснований для переговоров между Россией и Украиной пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков газете "Известия". "Пока нет никаких оснований для переговоров", - заявил Песков.

https://ria.ru/20240726/peskov-1962056796.html

россия

украина

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

россия, украина, дмитрий песков, политика