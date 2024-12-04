https://ria.ru/20241204/peregovory-1987209054.html
Оснований для переговоров между Россией и Украиной нет, заявил Песков
Оснований для переговоров между Россией и Украиной нет, заявил Песков - РИА Новости, 04.12.2024
Оснований для переговоров между Россией и Украиной нет, заявил Песков
Оснований для переговоров между Россией и Украиной пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков газете "Известия". РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T00:37
2024-12-04T00:37
2024-12-04T00:37
россия
украина
дмитрий песков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:251:2964:1918_1920x0_80_0_0_7f13c0f10fbc0bf3aac7496632f4fc6c.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Оснований для переговоров между Россией и Украиной пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков газете "Известия". "Пока нет никаких оснований для переговоров", - заявил Песков.
https://ria.ru/20240726/peskov-1962056796.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951141733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_23431ead7a0875279107222c04700cca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков, политика
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Политика
Оснований для переговоров между Россией и Украиной нет, заявил Песков
Песков заявил, что в Кремле не видят оснований для переговоров с Украиной