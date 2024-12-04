https://ria.ru/20241204/pensii-1987218708.html
Страховые пенсии проиндексируют с 1 января
Страховые пенсии проиндексируют с 1 января - РИА Новости, 04.12.2024
Страховые пенсии проиндексируют с 1 января
Страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,3% с 1 января 2025 года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T03:26
2024-12-04T03:26
2024-12-04T03:27
общество
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ярослав нилов
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,3% с 1 января 2025 года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). "Страховые пенсии будут проиндексированы 1 января на 7,3 процента", - сказал Нилов. По его словам, размер индексации определяется прогнозом инфляции, но, если реальная инфляция будет отличаться, правительство имеет возможность дополнительно доиндексировать размер пенсий. Депутат отметил, что средства на это заложены в бюджете РФ.
https://ria.ru/20240719/pensii-1960607658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
Страховые пенсии проиндексируют с 1 января
Депутат Нилов: страховые пенсии проиндексируют на 7,3 процента с 1 января