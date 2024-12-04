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Страховые пенсии проиндексируют с 1 января - РИА Новости, 04.12.2024
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03:26 04.12.2024 (обновлено: 03:27 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/pensii-1987218708.html
Страховые пенсии проиндексируют с 1 января
Страховые пенсии проиндексируют с 1 января - РИА Новости, 04.12.2024
Страховые пенсии проиндексируют с 1 января
Страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,3% с 1 января 2025 года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T03:26
2024-12-04T03:27
общество
россия
ярослав нилов
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,3% с 1 января 2025 года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). "Страховые пенсии будут проиндексированы 1 января на 7,3 процента", - сказал Нилов. По его словам, размер индексации определяется прогнозом инфляции, но, если реальная инфляция будет отличаться, правительство имеет возможность дополнительно доиндексировать размер пенсий. Депутат отметил, что средства на это заложены в бюджете РФ.
https://ria.ru/20240719/pensii-1960607658.html
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР
Страховые пенсии проиндексируют с 1 января

Депутат Нилов: страховые пенсии проиндексируют на 7,3 процента с 1 января

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПочтальон "Почты России" выдает пенсию на дому
Почтальон Почты России выдает пенсию на дому - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Почтальон "Почты России" выдает пенсию на дому . Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,3% с 1 января 2025 года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
"Страховые пенсии будут проиндексированы 1 января на 7,3 процента", - сказал Нилов.
По его словам, размер индексации определяется прогнозом инфляции, но, если реальная инфляция будет отличаться, правительство имеет возможность дополнительно доиндексировать размер пенсий. Депутат отметил, что средства на это заложены в бюджете РФ.
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