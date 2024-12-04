https://ria.ru/20241204/pensii-1987218708.html

Страховые пенсии проиндексируют с 1 января

Страховые пенсии проиндексируют с 1 января - РИА Новости, 04.12.2024

Страховые пенсии проиндексируют с 1 января

Страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,3% с 1 января 2025 года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T03:26

2024-12-04T03:26

2024-12-04T03:27

общество

россия

ярослав нилов

госдума рф

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727611896_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_4b8be4c516ae20671b865e0ba215ecd8.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,3% с 1 января 2025 года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). "Страховые пенсии будут проиндексированы 1 января на 7,3 процента", - сказал Нилов. По его словам, размер индексации определяется прогнозом инфляции, но, если реальная инфляция будет отличаться, правительство имеет возможность дополнительно доиндексировать размер пенсий. Депутат отметил, что средства на это заложены в бюджете РФ.

https://ria.ru/20240719/pensii-1960607658.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ярослав нилов, госдума рф, лдпр