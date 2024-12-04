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Награждение лучших педагогов прошло в Адыгее - РИА Новости, 04.12.2024
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Республика Адыгея
 
16:17 04.12.2024 (обновлено: 16:18 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/pedagogi-1987362039.html
Награждение лучших педагогов прошло в Адыгее
Награждение лучших педагогов прошло в Адыгее - РИА Новости, 04.12.2024
Награждение лучших педагогов прошло в Адыгее
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с педагогами республики, которые стали победителями профессиональных конкурсов, он вручил им благодарственные письма,... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:17
2024-12-04T16:18
республика адыгея
мурат кумпилов
республика адыгея
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МАЙКОП, 4 дек - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с педагогами республики, которые стали победителями профессиональных конкурсов, он вручил им благодарственные письма, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Кумпилов встретился с победителями и призерами республиканских и федеральных конкурсов профессионального мастерства в сфере образования", - говорится в сообщении. Он отметил, что их успехи говорят об их высоком уровне подготовки и стремлении постоянно развиваться и улучшать свои навыки, а республиканские власти делают все, чтобы у детей и молодежи Адыгеи было как можно больше возможностей для самореализации, а учителя и воспитатели могли работать в комфортных условиях. "Все наши усилия направлены на то, чтобы сделать образование в Адыгее современным и качественным. В нашем распоряжении – широкий инструментарий, включающий национальные проекты и госпрограммы. Каждый год строятся и обновляются школы и детские сады, создаются новые инновационные площадки, детские модельные библиотеки", – отметил Кумпилов в ходе встречи. При этом он подчеркнул, что появление новых образовательных площадок требуют достаточного числа хорошо подготовленных педагогов. По итогам мероприятия глава Адыгеи вручил учителям благодарственные письма за заслуги в области образования.
https://ria.ru/20241203/kumpilov-1987201495.html
https://ria.ru/20241202/adygeya-1986973024.html
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мурат кумпилов, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея
Награждение лучших педагогов прошло в Адыгее

Губернатор Адыгеи Кумпилов наградил победителей профконкурсов среди педагогов

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства АдыгеиНаграждение лучших педагогов в Адыгее
Награждение лучших педагогов в Адыгее - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Адыгеи
Награждение лучших педагогов в Адыгее
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МАЙКОП, 4 дек - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с педагогами республики, которые стали победителями профессиональных конкурсов, он вручил им благодарственные письма, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Кумпилов встретился с победителями и призерами республиканских и федеральных конкурсов профессионального мастерства в сфере образования", - говорится в сообщении.
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Кумпилов: приятно, что матцентр Адыгеи отметили на высоком уровне
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Он отметил, что их успехи говорят об их высоком уровне подготовки и стремлении постоянно развиваться и улучшать свои навыки, а республиканские власти делают все, чтобы у детей и молодежи Адыгеи было как можно больше возможностей для самореализации, а учителя и воспитатели могли работать в комфортных условиях.
"Все наши усилия направлены на то, чтобы сделать образование в Адыгее современным и качественным. В нашем распоряжении – широкий инструментарий, включающий национальные проекты и госпрограммы. Каждый год строятся и обновляются школы и детские сады, создаются новые инновационные площадки, детские модельные библиотеки", – отметил Кумпилов в ходе встречи.
При этом он подчеркнул, что появление новых образовательных площадок требуют достаточного числа хорошо подготовленных педагогов.
По итогам мероприятия глава Адыгеи вручил учителям благодарственные письма за заслуги в области образования.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика Адыгея
 
 
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