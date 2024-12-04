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В Одессе снесут памятник Пушкину - РИА Новости, 04.12.2024
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14:14 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/pamyatnik-1987321695.html
В Одессе снесут памятник Пушкину
В Одессе снесут памятник Пушкину - РИА Новости, 04.12.2024
В Одессе снесут памятник Пушкину
Депутаты Одесского горсовета поддержали снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:14
2024-12-04T14:14
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутаты Одесского горсовета поддержали снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре, сообщает местное издание "Страна.ua". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. "Одесский горсовет поддержал демонтаж памятника Пушкину на Приморском бульваре. Напомним, что памятник находится под охраной ЮНЕСКО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В сентябре снос инициировала Одесская областная военная администрация. Мэр Одессы Геннадий Труханов в августе заявлял, что монумент сносить не будут, потому что он является частью культурного наследия и был установлен горожанами на собственные средства. Бюст великого русского поэта на Приморском бульваре в исторической части Одессы был сооружен в 1887-1889 годах. Памятник из гранита и бронзы, расположенный в пешей доступности от Потемкинской лестницы - одной из главных достопримечательностей города, поставили на пожертвования горожан и средства городской Думы. На лицевой стороне памятника имеется надпись "А.С. Пушкину - граждане Одессы". Также на постаменте указаны годы южной ссылки поэта (Крым, Кишинев и Одесса), куда он попал за едкие эпиграммы, вызвавшие возмущение императора Александра I.
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в мире, городское хозяйство москвы, одесса, украина, россия, александр пушкин, геннадий труханов, александр i, юнеско
В мире, Городское хозяйство Москвы, Одесса, Украина, Россия, Александр Пушкин, Геннадий Труханов, Александр I, ЮНЕСКО
В Одессе снесут памятник Пушкину

Одесский горсовет поддержал снос памятника Пушкину на Приморском бульваре

CC BY-SA 4.0 / Posterrr / Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина
Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
CC BY-SA 4.0 / Posterrr /
Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутаты Одесского горсовета поддержали снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре, сообщает местное издание "Страна.ua".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
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"Одесский горсовет поддержал демонтаж памятника Пушкину на Приморском бульваре. Напомним, что памятник находится под охраной ЮНЕСКО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В сентябре снос инициировала Одесская областная военная администрация. Мэр Одессы Геннадий Труханов в августе заявлял, что монумент сносить не будут, потому что он является частью культурного наследия и был установлен горожанами на собственные средства.
Бюст великого русского поэта на Приморском бульваре в исторической части Одессы был сооружен в 1887-1889 годах. Памятник из гранита и бронзы, расположенный в пешей доступности от Потемкинской лестницы - одной из главных достопримечательностей города, поставили на пожертвования горожан и средства городской Думы. На лицевой стороне памятника имеется надпись "А.С. Пушкину - граждане Одессы". Также на постаменте указаны годы южной ссылки поэта (Крым, Кишинев и Одесса), куда он попал за едкие эпиграммы, вызвавшие возмущение императора Александра I.
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