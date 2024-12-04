https://ria.ru/20241204/pamyatnik-1987321695.html

В Одессе снесут памятник Пушкину

В Одессе снесут памятник Пушкину - РИА Новости, 04.12.2024

В Одессе снесут памятник Пушкину

Депутаты Одесского горсовета поддержали снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре, сообщает местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:14

2024-12-04T14:14

2024-12-04T14:14

в мире

городское хозяйство москвы

одесса

украина

россия

александр пушкин

геннадий труханов

александр i

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987321118_0:0:2791:1570_1920x0_80_0_0_68b170a17b83c77b2e27fcce37e03a7a.jpg

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Депутаты Одесского горсовета поддержали снос памятника Александру Пушкину на Приморском бульваре, сообщает местное издание "Страна.ua". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. "Одесский горсовет поддержал демонтаж памятника Пушкину на Приморском бульваре. Напомним, что памятник находится под охраной ЮНЕСКО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В сентябре снос инициировала Одесская областная военная администрация. Мэр Одессы Геннадий Труханов в августе заявлял, что монумент сносить не будут, потому что он является частью культурного наследия и был установлен горожанами на собственные средства. Бюст великого русского поэта на Приморском бульваре в исторической части Одессы был сооружен в 1887-1889 годах. Памятник из гранита и бронзы, расположенный в пешей доступности от Потемкинской лестницы - одной из главных достопримечательностей города, поставили на пожертвования горожан и средства городской Думы. На лицевой стороне памятника имеется надпись "А.С. Пушкину - граждане Одессы". Также на постаменте указаны годы южной ссылки поэта (Крым, Кишинев и Одесса), куда он попал за едкие эпиграммы, вызвавшие возмущение императора Александра I.

https://ria.ru/20241203/pushkin-1987002631.html

https://ria.ru/20241204/vena-1987221706.html

одесса

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, городское хозяйство москвы, одесса, украина, россия, александр пушкин, геннадий труханов, александр i, юнеско