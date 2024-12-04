https://ria.ru/20241204/pakistan-1987323433.html
В Пакистане заявили о возобновлении импорта российской нефти
В Пакистане заявили о возобновлении импорта российской нефти - РИА Новости, 04.12.2024
В Пакистане заявили о возобновлении импорта российской нефти
Пакистан достиг ключевого соглашения с Россией об импорте российской сырой нефти и возобновит его в январе 2025 года, сообщает пакистанское издание The News. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:11
2024-12-04T14:11
2024-12-04T14:11
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости. Пакистан достиг ключевого соглашения с Россией об импорте российской сырой нефти и возобновит его в январе 2025 года, сообщает пакистанское издание The News. "Пакистан достиг ключевого соглашения с Москвой об импорте российской сырой нефти", - сообщает издание. По данным издания, решение об этом было принято в ходе проходящего в Москве заседания межправительственной комиссии, на котором обе страны договорились возобновить торговлю сырой нефтью с января 2025 года. "Pakistan Refinery Limited импортирует 12 партий нефти из России в течение года в соответствии с новым соглашением, достигнутым между двумя странами", - сообщил The News высокопоставленный правительственный чиновник, принимавший участие во встрече. Обсуждения вел федеральный министр энергетики Сардар Аваис Легари, который возглавляет делегацию Пакистана на заседании межправительственной комиссии. Как отмечает издание, в рамках нового соглашения Пакистан будет импортировать одну партию сырой нефти в месяц. Отмечается, что в ходе переговоров управляющий Государственного банка Пакистана Джамиль Ахмад обсудил платежные механизмы и заверил, что они будут приемлемыми для обеих стран для бесперебойных транзакций. По данным издания, также в ходе межправкомиссии стороны обсудили такие вопросы, как железнодорожное сообщение с государствами Центральной Азии и Россией из Пакистана, отложенный проект газопровода "Пакистанский поток" стоимостью 3 миллиарда долларов и пути ускорения двусторонней торговли. Ожидается, что окончательные соглашения между Россией и Пакистаном по итогам заседания межправкомиссии будут подписаны в среду, 4 декабря. Ранее советник премьера Пакистана Рана Ихсан Афзаль Хан заявил РИА Новости, что Исламабад планирует в ближайшее время увеличить импорт нефти из России. По его данным, в 2023 году Пакистан закупил в России около 100 тысяч тонн нефти. В октябре прошлого года экс-глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщал РИА Новости, что Россия ведет переговоры с Пакистаном о долгосрочных поставках нефти в республику. Кроме того, Россия предлагала Пакистану покупать СПГ, в том числе "Новатэка", на спотовом рынке. Министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в 2023 году сообщал, что страна обсуждает подписание долгосрочного контракта с Россией о поставках ее нефти, думает об объемах в 0,7-1 миллиона тонн в год.
https://ria.ru/20241024/pakistan-1979711361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, пакистан, николай шульгинов, новатэк
Экономика, Цены на нефть, Россия, Пакистан, Николай Шульгинов, Новатэк
В Пакистане заявили о возобновлении импорта российской нефти
The News: Пакистан возобновит импорт российской нефти в январе 2025 года
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 дек – РИА Новости.
Пакистан достиг ключевого соглашения с Россией об импорте российской сырой нефти и возобновит его в январе 2025 года, сообщает пакистанское издание The News
.
"Пакистан достиг ключевого соглашения с Москвой об импорте российской сырой нефти", - сообщает издание.
По данным издания, решение об этом было принято в ходе проходящего в Москве заседания межправительственной комиссии, на котором обе страны договорились возобновить торговлю сырой нефтью с января 2025 года. "Pakistan Refinery Limited импортирует 12 партий нефти из России в течение года в соответствии с новым соглашением, достигнутым между двумя странами", - сообщил The News высокопоставленный правительственный чиновник, принимавший участие во встрече.
Обсуждения вел федеральный министр энергетики Сардар Аваис Легари, который возглавляет делегацию Пакистана на заседании межправительственной комиссии. Как отмечает издание, в рамках нового соглашения Пакистан будет импортировать одну партию сырой нефти в месяц.
Отмечается, что в ходе переговоров управляющий Государственного банка Пакистана Джамиль Ахмад обсудил платежные механизмы и заверил, что они будут приемлемыми для обеих стран для бесперебойных транзакций.
По данным издания, также в ходе межправкомиссии стороны обсудили такие вопросы, как железнодорожное сообщение с государствами Центральной Азии и Россией из Пакистана, отложенный проект газопровода "Пакистанский поток" стоимостью 3 миллиарда долларов и пути ускорения двусторонней торговли. Ожидается, что окончательные соглашения между Россией и Пакистаном по итогам заседания межправкомиссии будут подписаны в среду, 4 декабря.
Ранее советник премьера Пакистана Рана Ихсан Афзаль Хан заявил РИА Новости, что Исламабад планирует в ближайшее время увеличить импорт нефти из России. По его данным, в 2023 году Пакистан закупил в России около 100 тысяч тонн нефти.
В октябре прошлого года экс-глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщал РИА Новости, что Россия ведет переговоры с Пакистаном о долгосрочных поставках нефти в республику. Кроме того, Россия предлагала Пакистану покупать СПГ, в том числе "Новатэка", на спотовом рынке. Министр энергетики Пакистана Мухаммад Али в 2023 году сообщал, что страна обсуждает подписание долгосрочного контракта с Россией о поставках ее нефти, думает об объемах в 0,7-1 миллиона тонн в год.