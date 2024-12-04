https://ria.ru/20241204/otvet-1987360256.html

Путин назвал главный ответ на вызов инфляции

Путин назвал главный ответ на вызов инфляции - РИА Новости, 04.12.2024

Путин назвал главный ответ на вызов инфляции

Президент России Владимир Путин назвал главным ответом на вызов инфляции увеличение предложения товаров и услуг на рынке. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:11

2024-12-04T16:11

2024-12-04T16:11

инвестиционный форум втб "россия зовет!"

экономика

россия

москва

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главным ответом на вызов инфляции увеличение предложения товаров и услуг на рынке. "Уже говорил, магистральный ответ на инфляционный вызов, безусловно, основной магистральный ответ заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу, как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение своего производства", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии форума "Россия зовет!". Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".

https://ria.ru/20241204/nabiullina-1987275834.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, москва, владимир путин