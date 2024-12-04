Путин назвал главный ответ на вызов инфляции
Путин назвал рост предложения товаров и услуг главным ответом на вызов инфляции
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главным ответом на вызов инфляции увеличение предложения товаров и услуг на рынке.
"Уже говорил, магистральный ответ на инфляционный вызов, безусловно, основной магистральный ответ заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу, как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение своего производства", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии форума "Россия зовет!".
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".