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Путин назвал главный ответ на вызов инфляции - РИА Новости, 04.12.2024
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
16:11 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/otvet-1987360256.html
Путин назвал главный ответ на вызов инфляции
Путин назвал главный ответ на вызов инфляции - РИА Новости, 04.12.2024
Путин назвал главный ответ на вызов инфляции
Президент России Владимир Путин назвал главным ответом на вызов инфляции увеличение предложения товаров и услуг на рынке. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T16:11
2024-12-04T16:11
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
москва
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главным ответом на вызов инфляции увеличение предложения товаров и услуг на рынке. "Уже говорил, магистральный ответ на инфляционный вызов, безусловно, основной магистральный ответ заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу, как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение своего производства", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии форума "Россия зовет!". Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".
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экономика, россия, москва, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Москва, Владимир Путин
Путин назвал главный ответ на вызов инфляции

Путин назвал рост предложения товаров и услуг главным ответом на вызов инфляции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал главным ответом на вызов инфляции увеличение предложения товаров и услуг на рынке.
"Уже говорил, магистральный ответ на инфляционный вызов, безусловно, основной магистральный ответ заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу, как со стороны граждан, так и бизнеса, который планирует модернизацию и расширение своего производства", - сказал Путин во время выступления на пленарной сессии форума "Россия зовет!".
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема "Будущее капитала и капитал будущего".
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Набиуллина оценила перспективы по снижению инфляции
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Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
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