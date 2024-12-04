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Деятельность организации The Satanic Temple признали нежелательной в России - РИА Новости, 04.12.2024
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08:36 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/organizatsiya-1987235530.html
Деятельность организации The Satanic Temple признали нежелательной в России
Деятельность организации The Satanic Temple признали нежелательной в России - РИА Новости, 04.12.2024
Деятельность организации The Satanic Temple признали нежелательной в России
Генеральная прокуратура России признала деятельность международной организации The Satanic Temple нежелательной в РФ, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T08:36
2024-12-04T08:36
в мире
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сша
америка
генеральная прокуратура рф
гарвардский университет
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала деятельность международной организации The Satanic Temple нежелательной в РФ, сообщает пресс-служба ведомства. "Генпрокуратура России признала деятельность международной организации The Satanic Temple нежелательной. Так называемый "Храм Сатаны" был зарегистрирован в 2012 году в США. Его учредителями являются выпускники Гарвардского университета. Он имеет 23 отделения в Америке, Австралии, Германии, Канаде, Финляндии и ряде других стран, а общее число последователей в мире превышает 10 миллионов человек", - говорится в сообщении. Согласно учредительным документам, отмечает генпрокуратура, целями организации являются борьба за справедливость и гражданские свободы, воспитание человеколюбия, всевозможные научные исследования. На деле же ее участники занимаются продвижением оккультной идеологии, используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей. При поддержке государственных органов США пропагандируют разрушительные псевдотеологические идеи и оправдывают насилие над людьми. The Satanic Temple активно поддерживает участников экстремистских и террористических движений, негативно высказывается о специальной военной операции, призывает к свержению конституционного строя в России. На сайте The Satanic Temple размещена информация о сборе средств для ВСУ, отмечается в релизе.
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в мире, россия, сша, америка, генеральная прокуратура рф, гарвардский университет, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Америка, Генеральная прокуратура РФ, Гарвардский университет, Вооруженные силы Украины
Деятельность организации The Satanic Temple признали нежелательной в России

ГП признала деятельность американской The Satanic Temple нежелательной в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала деятельность международной организации The Satanic Temple нежелательной в РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
«
"Генпрокуратура России признала деятельность международной организации The Satanic Temple нежелательной. Так называемый "Храм Сатаны" был зарегистрирован в 2012 году в США. Его учредителями являются выпускники Гарвардского университета. Он имеет 23 отделения в Америке, Австралии, Германии, Канаде, Финляндии и ряде других стран, а общее число последователей в мире превышает 10 миллионов человек", - говорится в сообщении.
Согласно учредительным документам, отмечает генпрокуратура, целями организации являются борьба за справедливость и гражданские свободы, воспитание человеколюбия, всевозможные научные исследования. На деле же ее участники занимаются продвижением оккультной идеологии, используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей. При поддержке государственных органов США пропагандируют разрушительные псевдотеологические идеи и оправдывают насилие над людьми.
The Satanic Temple активно поддерживает участников экстремистских и террористических движений, негативно высказывается о специальной военной операции, призывает к свержению конституционного строя в России. На сайте The Satanic Temple размещена информация о сборе средств для ВСУ, отмечается в релизе.
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