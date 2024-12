https://ria.ru/20241204/organizatsiya-1987235530.html

Деятельность организации The Satanic Temple признали нежелательной в России

Деятельность организации The Satanic Temple признали нежелательной в России - РИА Новости, 04.12.2024

Деятельность организации The Satanic Temple признали нежелательной в России

04.12.2024

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Генеральная прокуратура России признала деятельность международной организации The Satanic Temple нежелательной в РФ, сообщает пресс-служба ведомства. "Генпрокуратура России признала деятельность международной организации The Satanic Temple нежелательной. Так называемый "Храм Сатаны" был зарегистрирован в 2012 году в США. Его учредителями являются выпускники Гарвардского университета. Он имеет 23 отделения в Америке, Австралии, Германии, Канаде, Финляндии и ряде других стран, а общее число последователей в мире превышает 10 миллионов человек", - говорится в сообщении. Согласно учредительным документам, отмечает генпрокуратура, целями организации являются борьба за справедливость и гражданские свободы, воспитание человеколюбия, всевозможные научные исследования. На деле же ее участники занимаются продвижением оккультной идеологии, используют сатанинскую символику для дискредитации традиционных духовно-нравственных ценностей. При поддержке государственных органов США пропагандируют разрушительные псевдотеологические идеи и оправдывают насилие над людьми. The Satanic Temple активно поддерживает участников экстремистских и террористических движений, негативно высказывается о специальной военной операции, призывает к свержению конституционного строя в России. На сайте The Satanic Temple размещена информация о сборе средств для ВСУ, отмечается в релизе.

