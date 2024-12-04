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Орбан обсудил в Ватикане конфликт на Украине - РИА Новости, 04.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:50 04.12.2024 (обновлено: 15:11 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/orban-1987318739.html
Орбан обсудил в Ватикане конфликт на Украине
Орбан обсудил в Ватикане конфликт на Украине - РИА Новости, 04.12.2024
Орбан обсудил в Ватикане конфликт на Украине
Папа Римский Франциск в среду принял на аудиенции в Ватикане премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:50
2024-12-04T15:11
специальная военная операция на украине
ватикан
украина
венгрия
виктор орбан
франциск (хорхе марио бергольо)
пьетро паролин
евросоюз
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ВАТИКАН, 4 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск в среду принял на аудиенции в Ватикане премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщила служба печати Святого престола. После аудиенции у папы Франциска Орбан провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и замгоссекретаря по международным делам монсеньором Мирославом Вачовски. Участники переговоров в государственном секретариате высоко оценили "приверженность Католической церкви содействию развитию и благополучию венгерского общества" и подчеркнули твердый и плодотворный характер отношений между Святым престолом и Будапештом, сообщила ватиканская пресс-служба. "В ходе диалога стороны сосредоточили внимание, прежде всего, на войне в Украине, уделив внимание ее гуманитарным последствиям и усилиям по содействию миру. Кроме того, были рассмотрены другие темы, представляющие общий интерес, такие как председательство Венгрии в Совете Европейского союза, центральная роль семьи и защита молодых поколений", - сообщил Святой престол. Как сообщили журналистам в Ватикане, аудиенция венгерского лидера у понтифика составила 35 минут. В рамках традиционного обмена подарками Орбан подарил папе книгу французского проповедника и монаха Анри Дидона об Иисусе Христе в издании 1896 года и старинную карту Святой земли. Франциск вручил Орбану статуэтку из терракоты под названием "Нежность и любовь" и копии папских документов. В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира". Ранее он неоднократно заявлял, что в настоящее время в Европе только Будапешт и Ватикан выступают против эскалации конфликта на Украине, остальные страны, например, Германия, не смогли сопротивляться внешнему давлению и перешли в "военный лагерь".
https://ria.ru/20241126/orban-1985883100.html
https://ria.ru/20241109/soskin-1982789429.html
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ватикан, украина, венгрия, виктор орбан, франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин, евросоюз, в мире
Специальная военная операция на Украине, Ватикан, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Пьетро Паролин, Евросоюз, В мире
Орбан обсудил в Ватикане конфликт на Украине

Орбан обсудил в Ватикане конфликт на Украине и его усилия по содействию миру

© Getty Images / Vatican PoolАудиенция Виктора Орбана у папы римского Франциска в Ватикане
Аудиенция Виктора Орбана у папы римского Франциска в Ватикане - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Getty Images / Vatican Pool
Аудиенция Виктора Орбана у папы римского Франциска в Ватикане
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ВАТИКАН, 4 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск в среду принял на аудиенции в Ватикане премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщила служба печати Святого престола.
После аудиенции у папы Франциска Орбан провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и замгоссекретаря по международным делам монсеньором Мирославом Вачовски.
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Участники переговоров в государственном секретариате высоко оценили "приверженность Католической церкви содействию развитию и благополучию венгерского общества" и подчеркнули твердый и плодотворный характер отношений между Святым престолом и Будапештом, сообщила ватиканская пресс-служба.
«
"В ходе диалога стороны сосредоточили внимание, прежде всего, на войне в Украине, уделив внимание ее гуманитарным последствиям и усилиям по содействию миру. Кроме того, были рассмотрены другие темы, представляющие общий интерес, такие как председательство Венгрии в Совете Европейского союза, центральная роль семьи и защита молодых поколений", - сообщил Святой престол.
Как сообщили журналистам в Ватикане, аудиенция венгерского лидера у понтифика составила 35 минут. В рамках традиционного обмена подарками Орбан подарил папе книгу французского проповедника и монаха Анри Дидона об Иисусе Христе в издании 1896 года и старинную карту Святой земли. Франциск вручил Орбану статуэтку из терракоты под названием "Нежность и любовь" и копии папских документов.
В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира".
Ранее он неоднократно заявлял, что в настоящее время в Европе только Будапешт и Ватикан выступают против эскалации конфликта на Украине, остальные страны, например, Германия, не смогли сопротивляться внешнему давлению и перешли в "военный лагерь".
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Специальная военная операция на УкраинеВатиканУкраинаВенгрияВиктор ОрбанФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Пьетро ПаролинЕвросоюзВ мире
 
 
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