https://ria.ru/20241204/orban-1987318739.html

Орбан обсудил в Ватикане конфликт на Украине

Орбан обсудил в Ватикане конфликт на Украине - РИА Новости, 04.12.2024

Орбан обсудил в Ватикане конфликт на Украине

Папа Римский Франциск в среду принял на аудиенции в Ватикане премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:50

2024-12-04T13:50

2024-12-04T15:11

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ВАТИКАН, 4 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск в среду принял на аудиенции в Ватикане премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщила служба печати Святого престола. После аудиенции у папы Франциска Орбан провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и замгоссекретаря по международным делам монсеньором Мирославом Вачовски. Участники переговоров в государственном секретариате высоко оценили "приверженность Католической церкви содействию развитию и благополучию венгерского общества" и подчеркнули твердый и плодотворный характер отношений между Святым престолом и Будапештом, сообщила ватиканская пресс-служба. "В ходе диалога стороны сосредоточили внимание, прежде всего, на войне в Украине, уделив внимание ее гуманитарным последствиям и усилиям по содействию миру. Кроме того, были рассмотрены другие темы, представляющие общий интерес, такие как председательство Венгрии в Совете Европейского союза, центральная роль семьи и защита молодых поколений", - сообщил Святой престол. Как сообщили журналистам в Ватикане, аудиенция венгерского лидера у понтифика составила 35 минут. В рамках традиционного обмена подарками Орбан подарил папе книгу французского проповедника и монаха Анри Дидона об Иисусе Христе в издании 1896 года и старинную карту Святой земли. Франциск вручил Орбану статуэтку из терракоты под названием "Нежность и любовь" и копии папских документов. В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках. Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира". Ранее он неоднократно заявлял, что в настоящее время в Европе только Будапешт и Ватикан выступают против эскалации конфликта на Украине, остальные страны, например, Германия, не смогли сопротивляться внешнему давлению и перешли в "военный лагерь".

https://ria.ru/20241126/orban-1985883100.html

https://ria.ru/20241109/soskin-1982789429.html

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