Орбан обсудил в Ватикане конфликт на Украине
Орбан обсудил в Ватикане конфликт на Украине и его усилия по содействию миру
© Getty Images / Vatican PoolАудиенция Виктора Орбана у папы римского Франциска в Ватикане
© Getty Images / Vatican Pool
Аудиенция Виктора Орбана у папы римского Франциска в Ватикане
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ВАТИКАН, 4 дек – РИА Новости. Папа Римский Франциск в среду принял на аудиенции в Ватикане премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщила служба печати Святого престола.
После аудиенции у папы Франциска Орбан провел переговоры с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и замгоссекретаря по международным делам монсеньором Мирославом Вачовски.
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Участники переговоров в государственном секретариате высоко оценили "приверженность Католической церкви содействию развитию и благополучию венгерского общества" и подчеркнули твердый и плодотворный характер отношений между Святым престолом и Будапештом, сообщила ватиканская пресс-служба.
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"В ходе диалога стороны сосредоточили внимание, прежде всего, на войне в Украине, уделив внимание ее гуманитарным последствиям и усилиям по содействию миру. Кроме того, были рассмотрены другие темы, представляющие общий интерес, такие как председательство Венгрии в Совете Европейского союза, центральная роль семьи и защита молодых поколений", - сообщил Святой престол.
Как сообщили журналистам в Ватикане, аудиенция венгерского лидера у понтифика составила 35 минут. В рамках традиционного обмена подарками Орбан подарил папе книгу французского проповедника и монаха Анри Дидона об Иисусе Христе в издании 1896 года и старинную карту Святой земли. Франциск вручил Орбану статуэтку из терракоты под названием "Нежность и любовь" и копии папских документов.
В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, экс-президентом США Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира".