Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде женщине удалили десятикилограммовую опухоль - РИА Новости, 04.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/opukhol-1987290599.html
В Нижнем Новгороде женщине удалили десятикилограммовую опухоль
В Нижнем Новгороде женщине удалили десятикилограммовую опухоль - РИА Новости, 04.12.2024
В Нижнем Новгороде женщине удалили десятикилограммовую опухоль
Хирурги в Нижнем Новгороде удалили опухоль весом 10 килограммов, сообщил Нижегородский онкоцентр. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:28
2024-12-04T12:28
общество
нижний новгород
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987289683_0:530:960:1070_1920x0_80_0_0_7cf05c8ec0e31114ae58838c51e08412.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек – РИА Новости. Хирурги в Нижнем Новгороде удалили опухоль весом 10 килограммов, сообщил Нижегородский онкоцентр. Сложнейшую операцию по удалению большой опухоли яичника провели в 7-м онкологическом отделении Нижегородского областного онкологического диспансера. "Осуществлено хирургическое вмешательство по удалению огромной злокачественной опухоли яичника… Размеры образования составляли 40 на 35 сантиметров, вес - более 10 килограммов", - сообщается в группе Нижегородского онкоцентра в соцсети "ВКонтакте". На размещенных онкоцентром фотографиях гигантская опухоль по виду и размеру напоминает школьный глобус. Отмечается, что пациентка не посещала гинеколога более 5 лет. Как написали в комментариях к публикации родственники пациентки, женщина после 50 лет "махнула рукой" на свое здоровье. "Живот из-за опухоли был огромный, и росла она очень быстро. Ходить было очень тяжело", - сообщили родные пациентки, добавив, что им с трудом удалось уговорить ее записаться на УЗИ, где и обнаружили опасное новообразование.
https://ria.ru/20240723/opukhol-1961358695.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987289683_0:148:960:868_1920x0_80_0_0_cce2d3072ff613ff62fb437b02e58e31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, нижний новгород, здоровье - общество
Общество, Нижний Новгород, Здоровье - Общество
В Нижнем Новгороде женщине удалили десятикилограммовую опухоль

В Нижнем Новгороде врачи удалили у 50-летней женщины опухоль яичника весом 10 кг

© Фото : ГАУЗ НО НИИКО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер"Операция по удалению огромной злокачественной опухоли яичника в нижегородском онкоцентре
Операция по удалению огромной злокачественной опухоли яичника в нижегородском онкоцентре - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Фото : ГАУЗ НО НИИКО "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер"
Операция по удалению огромной злокачественной опухоли яичника в нижегородском онкоцентре
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек – РИА Новости. Хирурги в Нижнем Новгороде удалили опухоль весом 10 килограммов, сообщил Нижегородский онкоцентр.
Сложнейшую операцию по удалению большой опухоли яичника провели в 7-м онкологическом отделении Нижегородского областного онкологического диспансера.
«
"Осуществлено хирургическое вмешательство по удалению огромной злокачественной опухоли яичника… Размеры образования составляли 40 на 35 сантиметров, вес - более 10 килограммов", - сообщается в группе Нижегородского онкоцентра в соцсети "ВКонтакте".
На размещенных онкоцентром фотографиях гигантская опухоль по виду и размеру напоминает школьный глобус.
Отмечается, что пациентка не посещала гинеколога более 5 лет. Как написали в комментариях к публикации родственники пациентки, женщина после 50 лет "махнула рукой" на свое здоровье. "Живот из-за опухоли был огромный, и росла она очень быстро. Ходить было очень тяжело", - сообщили родные пациентки, добавив, что им с трудом удалось уговорить ее записаться на УЗИ, где и обнаружили опасное новообразование.
Операция - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Во Владивостоке у пенсионерки удалили опухоль весом 39 килограммов
23 июля, 04:33
 
ОбществоНижний НовгородЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала