https://ria.ru/20241204/opukhol-1987290599.html
В Нижнем Новгороде женщине удалили десятикилограммовую опухоль
В Нижнем Новгороде женщине удалили десятикилограммовую опухоль - РИА Новости, 04.12.2024
В Нижнем Новгороде женщине удалили десятикилограммовую опухоль
Хирурги в Нижнем Новгороде удалили опухоль весом 10 килограммов, сообщил Нижегородский онкоцентр. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T12:28
2024-12-04T12:28
2024-12-04T12:28
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек – РИА Новости. Хирурги в Нижнем Новгороде удалили опухоль весом 10 килограммов, сообщил Нижегородский онкоцентр. Сложнейшую операцию по удалению большой опухоли яичника провели в 7-м онкологическом отделении Нижегородского областного онкологического диспансера. "Осуществлено хирургическое вмешательство по удалению огромной злокачественной опухоли яичника… Размеры образования составляли 40 на 35 сантиметров, вес - более 10 килограммов", - сообщается в группе Нижегородского онкоцентра в соцсети "ВКонтакте". На размещенных онкоцентром фотографиях гигантская опухоль по виду и размеру напоминает школьный глобус. Отмечается, что пациентка не посещала гинеколога более 5 лет. Как написали в комментариях к публикации родственники пациентки, женщина после 50 лет "махнула рукой" на свое здоровье. "Живот из-за опухоли был огромный, и росла она очень быстро. Ходить было очень тяжело", - сообщили родные пациентки, добавив, что им с трудом удалось уговорить ее записаться на УЗИ, где и обнаружили опасное новообразование.
https://ria.ru/20240723/opukhol-1961358695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, нижний новгород, здоровье - общество
Общество, Нижний Новгород, Здоровье - Общество
В Нижнем Новгороде женщине удалили десятикилограммовую опухоль
В Нижнем Новгороде врачи удалили у 50-летней женщины опухоль яичника весом 10 кг
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек – РИА Новости.
Хирурги в Нижнем Новгороде удалили опухоль весом 10 килограммов, сообщил Нижегородский онкоцентр
.
Сложнейшую операцию по удалению большой опухоли яичника провели в 7-м онкологическом отделении Нижегородского областного онкологического диспансера.
«
"Осуществлено хирургическое вмешательство по удалению огромной злокачественной опухоли яичника… Размеры образования составляли 40 на 35 сантиметров, вес - более 10 килограммов", - сообщается в группе Нижегородского онкоцентра в соцсети "ВКонтакте
".
На размещенных онкоцентром фотографиях гигантская опухоль по виду и размеру напоминает школьный глобус.
Отмечается, что пациентка не посещала гинеколога более 5 лет. Как написали в комментариях к публикации родственники пациентки, женщина после 50 лет "махнула рукой" на свое здоровье. "Живот из-за опухоли был огромный, и росла она очень быстро. Ходить было очень тяжело", - сообщили родные пациентки, добавив, что им с трудом удалось уговорить ее записаться на УЗИ, где и обнаружили опасное новообразование.