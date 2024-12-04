https://ria.ru/20241204/opukhol-1987290599.html

В Нижнем Новгороде женщине удалили десятикилограммовую опухоль

В Нижнем Новгороде женщине удалили десятикилограммовую опухоль - РИА Новости, 04.12.2024

В Нижнем Новгороде женщине удалили десятикилограммовую опухоль

Хирурги в Нижнем Новгороде удалили опухоль весом 10 килограммов, сообщил Нижегородский онкоцентр. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T12:28

2024-12-04T12:28

2024-12-04T12:28

общество

нижний новгород

здоровье - общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек – РИА Новости. Хирурги в Нижнем Новгороде удалили опухоль весом 10 килограммов, сообщил Нижегородский онкоцентр. Сложнейшую операцию по удалению большой опухоли яичника провели в 7-м онкологическом отделении Нижегородского областного онкологического диспансера. "Осуществлено хирургическое вмешательство по удалению огромной злокачественной опухоли яичника… Размеры образования составляли 40 на 35 сантиметров, вес - более 10 килограммов", - сообщается в группе Нижегородского онкоцентра в соцсети "ВКонтакте". На размещенных онкоцентром фотографиях гигантская опухоль по виду и размеру напоминает школьный глобус. Отмечается, что пациентка не посещала гинеколога более 5 лет. Как написали в комментариях к публикации родственники пациентки, женщина после 50 лет "махнула рукой" на свое здоровье. "Живот из-за опухоли был огромный, и росла она очень быстро. Ходить было очень тяжело", - сообщили родные пациентки, добавив, что им с трудом удалось уговорить ее записаться на УЗИ, где и обнаружили опасное новообразование.

https://ria.ru/20240723/opukhol-1961358695.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, нижний новгород, здоровье - общество