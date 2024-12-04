https://ria.ru/20241204/oppozitsiya-1987367778.html

В Грузии задержали лидера одной из оппозиционных партий

В Грузии задержали лидера одной из оппозиционных партий - РИА Новости, 04.12.2024

В Грузии задержали лидера одной из оппозиционных партий

Грузинская полиция проводит обыски в офисах оппозиционных партий, задержан лидер политсилы "Коалиция за перемены" Ника Гварамия, передает телекомпания "Мтавари... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:49

2024-12-04T16:49

2024-12-04T17:40

в мире

грузия

протесты в грузии — 2024

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

парламентские выборы в грузии — 2024

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 4 дек — РИА Новости. Грузинская полиция проводит обыски в офисах оппозиционных партий, задержан лидер политсилы "Коалиция за перемены" Ника Гварамия, передает телекомпания "Мтавари архи". "Сотрудники правоохранительных органов оказали физическое воздействие на Нику Гварамию и силой задержали его. Серия задержаний продолжается", — говорится в сообщении.Уточняется, что силовики также пришли с проверками в офисы молодежной организации "Единство — Национальное движение" и организации "Даитове". МВД республики пока не комментировало ситуацию.Что происходит в ГрузииОчередная серия протестов оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о переносе начала переговоров по вступлению Грузии в ЕС до 2028 года.Митингующие забрасывали здание высшего законодательного органа камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция несколько раз разгоняла их с применением водометов и слезоточивого газа, но каждый вечер активисты собираются на новую акцию.По данным МВД Грузии, за несколько дней полицейские задержали 293 участника беспорядков, пострадали около 143 силовиков.Манифестации продолжаются в Грузии больше месяца, они начались после парламентских выборов 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.

https://ria.ru/20241203/khanter-1987006356.html

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Протестующие и спецназ: очередная акция в Тбилиси Новая акция протеста оппозиции проходит у парламента Грузии в Тбилиси, силовики уже стянуты к зданию, передает корреспондент РИА Новости. На боковых улицах у парламента стоят сотрудники полиции, на внешнюю стену у здания, куда протестующие в предыдущие дни забирались или куда метали петарды, уже поднялись бойцы спецназа. Рядом с местом проведения акции уже сосредоточена используемая для разгона протестующих полицейская спецтехника, включая водомёты. 2024-12-04T16:49 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, грузия, протесты в грузии — 2024, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024, евросоюз