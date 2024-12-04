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Россиян предупредили об опасности открыток в WhatsApp - РИА Новости, 04.12.2024
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14:37 04.12.2024 (обновлено: 16:30 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/opasnost-1987333588.html
Россиян предупредили об опасности открыток в WhatsApp
Россиян предупредили об опасности открыток в WhatsApp - РИА Новости, 04.12.2024
Россиян предупредили об опасности открыток в WhatsApp
Вложения с GIF в мессенджерах могут быть опасными, предупредил директор по информационным технологиям "EdgeЦентр" Сергей Липов в интервью RT. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:37
2024-12-04T16:30
технологии
происшествия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Вложения с GIF в мессенджерах могут быть опасными, предупредил директор по информационным технологиям "EdgeЦентр" Сергей Липов в интервью RT."Скамеры в очередной раз продемонстрировали свою изобретательность, внедрив новый способ обмана пользователей WhatsApp. На этот раз они используют гифки, которые на первый взгляд кажутся безобидными и даже приятными. Однако за этой видимостью скрывается серьезная угроза", — сказал он.Эксперт уточнил, что во вложения могут вшивать вредоносный код или ссылку на фишинговый сайт, с помощью которых мошенники могут похитить важные данные. Такие файлы могут выглядеть как поздравительные открытки.Для защиты от скрытых угроз Липов порекомендовал установить надежное антивирусное ПО и регулярно его обновлять.
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технологии, происшествия
Технологии, Происшествия
Россиян предупредили об опасности открыток в WhatsApp

Аналитик Липов заявил, что мошенники используют GIF в WhatsApp для кражи данных

© iStock.com / FreshSplashДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© iStock.com / FreshSplash
Девушка использует смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Вложения с GIF в мессенджерах могут быть опасными, предупредил директор по информационным технологиям "EdgeЦентр" Сергей Липов в интервью RT.
"Скамеры в очередной раз продемонстрировали свою изобретательность, внедрив новый способ обмана пользователей WhatsApp. На этот раз они используют гифки, которые на первый взгляд кажутся безобидными и даже приятными. Однако за этой видимостью скрывается серьезная угроза", — сказал он.
Эксперт уточнил, что во вложения могут вшивать вредоносный код или ссылку на фишинговый сайт, с помощью которых мошенники могут похитить важные данные. Такие файлы могут выглядеть как поздравительные открытки.
Для защиты от скрытых угроз Липов порекомендовал установить надежное антивирусное ПО и регулярно его обновлять.
Мужчина за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Вчера, 14:26
 
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