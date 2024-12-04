https://ria.ru/20241204/opasnost-1987333588.html

Россиян предупредили об опасности открыток в WhatsApp

Россиян предупредили об опасности открыток в WhatsApp - РИА Новости, 04.12.2024

Россиян предупредили об опасности открыток в WhatsApp

Вложения с GIF в мессенджерах могут быть опасными, предупредил директор по информационным технологиям "EdgeЦентр" Сергей Липов в интервью RT. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:37

2024-12-04T14:37

2024-12-04T16:30

технологии

происшествия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Вложения с GIF в мессенджерах могут быть опасными, предупредил директор по информационным технологиям "EdgeЦентр" Сергей Липов в интервью RT."Скамеры в очередной раз продемонстрировали свою изобретательность, внедрив новый способ обмана пользователей WhatsApp. На этот раз они используют гифки, которые на первый взгляд кажутся безобидными и даже приятными. Однако за этой видимостью скрывается серьезная угроза", — сказал он.Эксперт уточнил, что во вложения могут вшивать вредоносный код или ссылку на фишинговый сайт, с помощью которых мошенники могут похитить важные данные. Такие файлы могут выглядеть как поздравительные открытки.Для защиты от скрытых угроз Липов порекомендовал установить надежное антивирусное ПО и регулярно его обновлять.

https://ria.ru/20241204/moshennichestvo-1987330157.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, происшествия