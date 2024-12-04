https://ria.ru/20241204/oez-1987383718.html

Новые производственные комплексы начали строить в астраханской ОЭЗ "Лотос"

Новые производственные комплексы начали строить в астраханской ОЭЗ "Лотос" - РИА Новости, 04.12.2024

Новые производственные комплексы начали строить в астраханской ОЭЗ "Лотос"

Два новых производственных комплекса начали строить на территории особой экономической зоны "Лотос" в Астраханской области, сообщает администрация губернатора... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T17:36

2024-12-04T17:36

2024-12-04T17:36

астраханская область

астраханская область

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 дек - РИА Новости. Два новых производственных комплекса начали строить на территории особой экономической зоны "Лотос" в Астраханской области, сообщает администрация губернатора региона. Так, компания "РК Инжиниринг" запускает проект строительства современного высокотехнологичного комплекса по нанесению защитных и ремонтно-восстановительных покрытий. Их используют в обработке оборудования и деталей при добыче нефти и газа, в тепло- и гидроэнергетике, судостроении и судоремонте, строительстве мостов. Проект реализуется в три этапа. Запуск производства с односменным режимом работы планируется на начало 2027 года. Переход на работу в две смены предполагается в 2028 году. "У нас в регионе активно развивается судостроение, работают крупные предприятия, которые занимаются добычей и переработкой нефти и газа. Поэтому спрос на услуги компании будет высоким", - сказал губернатор области Игорь Бабушкин, который принял участие в церемонии торжественного запуска строительства производственных комплексов. Ещё один резидент ОЭЗ "Лотос" - компания "Агро-Экспорт" - запускает проект с участием иностранного капитала. Это будет мукомольное производство с максимальной мощностью более 130 тысяч тонн в год. Сдача в эксплуатацию первой очереди завода запланирована на третий квартал 2025 года. К 2028 году производство выйдет на полную проектную мощность в 500 тонн в сутки или 132 тысячи тонн ежегодно. Бабушкин отметил, что пищевая промышленность - одна из ведущих в экономике региона. С появлением современного мукомольного комплекса откроются перспективы для дальнейшего развития местного АПК.

https://ria.ru/20241129/zhkh-1986437385.html

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астраханская область

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астраханская область, игорь бабушкин