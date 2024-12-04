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Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:25 04.12.2024 (обновлено: 00:29 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/obstrel-1987208529.html
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.12.2024
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 18 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T00:25
2024-12-04T00:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 18 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Семь обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что всего было выпущено 18 боеприпасов. По данным представительства, поступили сведения о гибели двух гражданских лиц и ранении одного мирного жителя. В предыдущие сутки было зафиксировано шесть обстрелов.
https://ria.ru/20241203/svo-1987061830.html
https://ria.ru/20241202/kakhovka-1986836352.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 18 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 18 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Семь обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что всего было выпущено 18 боеприпасов.
По данным представительства, поступили сведения о гибели двух гражданских лиц и ранении одного мирного жителя.
В предыдущие сутки было зафиксировано шесть обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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