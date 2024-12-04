https://ria.ru/20241204/novosibirsk-1987317054.html
В Новосибирске опровергли сообщения об угрозе теракта в школе
В Новосибирске опровергли сообщения об угрозе теракта в школе - РИА Новости, 04.12.2024
В Новосибирске опровергли сообщения об угрозе теракта в школе
Сообщения об угрозе террористического характера в одной из городских школ Новосибирска, ставшие причиной проведения проверки правоохранительными органами, не... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:46
2024-12-04T13:46
2024-12-04T13:46
происшествия
новосибирск
новосибирская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938651078_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_0685f25d3e0d44985955759d1cb1871b.jpg
НОВОСИБИРСК, 4 дек – РИА Новости. Сообщения об угрозе террористического характера в одной из городских школ Новосибирска, ставшие причиной проведения проверки правоохранительными органами, не подтвердились, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что школьники якобы баррикадируются в кабинетах гимназии №9 Новосибирска и проводится их эвакуация. Правительство Новосибирской области со ссылкой на антитеррористическую комиссию региона сообщило о том, что по факту сообщений об угрозе террористического характера в школе проводится проверка. "По поступившей информации об угрозе учебному зданию осуществлена проверка, информация не подтвердилась", - сообщили в главке МВД.
https://ria.ru/20240320/lzheminirovanie-1934377328.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938651078_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_15c3576b5f7920015a6b96bbdc47f4a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область
В Новосибирске опровергли сообщения об угрозе теракта в школе
Сообщения об угрозе теракта в новосибирской школе не подтвердились