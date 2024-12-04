https://ria.ru/20241204/novosibirsk-1987317054.html

В Новосибирске опровергли сообщения об угрозе теракта в школе

В Новосибирске опровергли сообщения об угрозе теракта в школе - РИА Новости, 04.12.2024

В Новосибирске опровергли сообщения об угрозе теракта в школе

Сообщения об угрозе террористического характера в одной из городских школ Новосибирска, ставшие причиной проведения проверки правоохранительными органами, не... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:46

2024-12-04T13:46

2024-12-04T13:46

происшествия

новосибирск

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 4 дек – РИА Новости. Сообщения об угрозе террористического характера в одной из городских школ Новосибирска, ставшие причиной проведения проверки правоохранительными органами, не подтвердились, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что школьники якобы баррикадируются в кабинетах гимназии №9 Новосибирска и проводится их эвакуация. Правительство Новосибирской области со ссылкой на антитеррористическую комиссию региона сообщило о том, что по факту сообщений об угрозе террористического характера в школе проводится проверка. "По поступившей информации об угрозе учебному зданию осуществлена проверка, информация не подтвердилась", - сообщили в главке МВД.

https://ria.ru/20240320/lzheminirovanie-1934377328.html

новосибирск

новосибирская область

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2024

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происшествия, новосибирск, новосибирская область