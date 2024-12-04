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В Новосибирске опровергли сообщения об угрозе теракта в школе - РИА Новости, 04.12.2024
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13:46 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/novosibirsk-1987317054.html
В Новосибирске опровергли сообщения об угрозе теракта в школе
В Новосибирске опровергли сообщения об угрозе теракта в школе - РИА Новости, 04.12.2024
В Новосибирске опровергли сообщения об угрозе теракта в школе
Сообщения об угрозе террористического характера в одной из городских школ Новосибирска, ставшие причиной проведения проверки правоохранительными органами, не... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T13:46
2024-12-04T13:46
происшествия
новосибирск
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 4 дек – РИА Новости. Сообщения об угрозе террористического характера в одной из городских школ Новосибирска, ставшие причиной проведения проверки правоохранительными органами, не подтвердились, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что школьники якобы баррикадируются в кабинетах гимназии №9 Новосибирска и проводится их эвакуация. Правительство Новосибирской области со ссылкой на антитеррористическую комиссию региона сообщило о том, что по факту сообщений об угрозе террористического характера в школе проводится проверка. "По поступившей информации об угрозе учебному зданию осуществлена проверка, информация не подтвердилась", - сообщили в главке МВД.
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происшествия, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область
В Новосибирске опровергли сообщения об угрозе теракта в школе

Сообщения об угрозе теракта в новосибирской школе не подтвердились

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 4 дек – РИА Новости. Сообщения об угрозе террористического характера в одной из городских школ Новосибирска, ставшие причиной проведения проверки правоохранительными органами, не подтвердились, сообщили журналистам в ГУМВД по Новосибирской области.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что школьники якобы баррикадируются в кабинетах гимназии №9 Новосибирска и проводится их эвакуация. Правительство Новосибирской области со ссылкой на антитеррористическую комиссию региона сообщило о том, что по факту сообщений об угрозе террористического характера в школе проводится проверка.
"По поступившей информации об угрозе учебному зданию осуществлена проверка, информация не подтвердилась", - сообщили в главке МВД.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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