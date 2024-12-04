https://ria.ru/20241204/novorossijsk-1987221145.html
В Новороссийске отменили угрозу атаки БПЛА
В Новороссийске отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 04.12.2024
В Новороссийске отменили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки БПЛА отменена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T04:29
2024-12-04T04:29
2024-12-04T04:29
специальная военная операция на украине
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
безопасность
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. Опасность БПЛА была объявлена в 1.37, ее отменили в 4.01. "На территории Новороссийска отменен сигнал атаки БПЛА. Опасности для жителей города-героя нет!" - написал он.
https://ria.ru/20241204/trevoga-1987214760.html
новороссийск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Безопасность
В Новороссийске отменили угрозу атаки БПЛА
Глава Новороссийска Кравченко: в городе отменили угрозу атаки БПЛА