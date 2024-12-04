https://ria.ru/20241204/novorossijsk-1987221145.html

В Новороссийске отменили угрозу атаки БПЛА

В Новороссийске отменили угрозу атаки БПЛА - РИА Новости, 04.12.2024

В Новороссийске отменили угрозу атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА отменена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T04:29

2024-12-04T04:29

2024-12-04T04:29

специальная военная операция на украине

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

безопасность

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА отменена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. Опасность БПЛА была объявлена в 1.37, ее отменили в 4.01. "На территории Новороссийска отменен сигнал атаки БПЛА. Опасности для жителей города-героя нет!" - написал он.

https://ria.ru/20241204/trevoga-1987214760.html

новороссийск

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), безопасность