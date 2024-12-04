https://ria.ru/20241204/novorossijsk-1987214902.html
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 04.12.2024
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T01:48
2024-12-04T01:48
2024-12-04T01:49
специальная военная операция на украине
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916439650_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_043d3bca7e9ed20277c512bdd954035f.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. "В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Угроза атаки БПЛА", - написал он.Позднее Кравченко добавил, что в Новороссийске работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности.
https://ria.ru/20241204/trevoga-1987214760.html
новороссийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916439650_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_186b6d650721895816a03fed81f8ed66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Безопасность
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников
Глава Новороссийска Кравченко: в городе объявили угрозу атаки беспилотников