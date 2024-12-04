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В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:48 04.12.2024 (обновлено: 01:49 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/novorossijsk-1987214902.html
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 04.12.2024
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T01:48
2024-12-04T01:49
специальная военная операция на украине
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
безопасность
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. "В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Угроза атаки БПЛА", - написал он.Позднее Кравченко добавил, что в Новороссийске работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности.
https://ria.ru/20241204/trevoga-1987214760.html
новороссийск
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Дарья Буймова
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новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Безопасность
В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

Глава Новороссийска Кравченко: в городе объявили угрозу атаки беспилотников

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПорт Новороссийска
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Порт Новороссийска. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Угроза атаки БПЛА", - написал он.
Позднее Кравченко добавил, что в Новороссийске работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности.
ПВО - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
На Кубани объявили опасность атаки беспилотников
Вчера, 01:46
 
Специальная военная операция на УкраинеНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)Безопасность
 
 
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