https://ria.ru/20241204/novorossijsk-1987214902.html

В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 04.12.2024

В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T01:48

2024-12-04T01:48

2024-12-04T01:49

специальная военная операция на украине

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

безопасность

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. "В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем". Угроза атаки БПЛА", - написал он.Позднее Кравченко добавил, что в Новороссийске работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности.

https://ria.ru/20241204/trevoga-1987214760.html

новороссийск

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Дарья Буймова

новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), безопасность