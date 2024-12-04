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В Италии арестовали 12 членов неонацистской группировки

В Италии арестовали 12 членов неонацистской группировки - РИА Новости, 04.12.2024

В Италии арестовали 12 членов неонацистской группировки

Итальянская полиция ликвидировала неонацистскую группировку Werwolf Division, проведя аресты 12 человек на территории страны, сообщило агентство Agi cо ссылкой... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:25

2024-12-04T16:25

2024-12-04T16:25

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РИМ, 4 дек – РИА Новости. Итальянская полиция ликвидировала неонацистскую группировку Werwolf Division, проведя аресты 12 человек на территории страны, сообщило агентство Agi cо ссылкой на ведомства. Ордера на заключения под стражу в отношении участников группировки выдал суд города Болонья. Обвинения связаны терроризмом, пропагандой и подстрекательством к совершению преступлений по мотивам расовой, этнической и религиозной дискриминации и незаконным владением огнестрельным оружием. Помимо арестов, полиция провела обыски дома у 13 человек. Группировка оказалась в поле зрения прокуратуры Неаполя в мае 2023 года, что привело ко включению в список подозреваемых восьми человек. Тогда следователи выявили сеть контактов в Telegram, которая могла быть использована для организации "насильственных подрывных действий", восхваляющих холокост, отметили в полиции.

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