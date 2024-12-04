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Небензя прокомментировал обвинения в похищении Россией украинских детей
Небензя прокомментировал обвинения в похищении Россией украинских детей - РИА Новости, 04.12.2024
Небензя прокомментировал обвинения в похищении Россией украинских детей
Обвинения в адрес России в якобы похищении украинских детей – "осознанная и целенаправленная ложь", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T21:03
2024-12-04T21:03
2024-12-04T21:03
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ООН, 4 дек – РИА Новости. Обвинения в адрес России в якобы похищении украинских детей – "осознанная и целенаправленная ложь", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Тот факт, что наши коллеги не в состоянии документально подтвердить озвученные обвинения, поскольку они представляют собой осознанную и целенаправленную ложь, никого из закоперщиков этого заседания не смущает", – сказал российский постпред на заседании Совбеза ООН. Он отметил, что российские компетентные органы эвакуируют детей из зоны боевых действий "в полном соответствии с обязательствами по международному гуманитарному праву, а также Конвенции о правах ребенка". Небензя также опроверг слухи о якобы наличии в РФ программ усыновления детей из зоны СВО и назвал "полностью несостоятельными" обвинения в адрес России в насильственном присвоении украинским детям российского гражданства.
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в мире, россия, василий небензя, оон
В мире, Россия, Василий Небензя, ООН
Небензя прокомментировал обвинения в похищении Россией украинских детей
Небензя заявил, что обвинения России в похищении украинских детей ложные