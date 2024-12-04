https://ria.ru/20241204/nebenzja-1987417522.html

Небензя прокомментировал обвинения в похищении Россией украинских детей

Небензя прокомментировал обвинения в похищении Россией украинских детей - РИА Новости, 04.12.2024

Небензя прокомментировал обвинения в похищении Россией украинских детей

Обвинения в адрес России в якобы похищении украинских детей – "осознанная и целенаправленная ложь", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T21:03

2024-12-04T21:03

2024-12-04T21:03

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ООН, 4 дек – РИА Новости. Обвинения в адрес России в якобы похищении украинских детей – "осознанная и целенаправленная ложь", заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. "Тот факт, что наши коллеги не в состоянии документально подтвердить озвученные обвинения, поскольку они представляют собой осознанную и целенаправленную ложь, никого из закоперщиков этого заседания не смущает", – сказал российский постпред на заседании Совбеза ООН. Он отметил, что российские компетентные органы эвакуируют детей из зоны боевых действий "в полном соответствии с обязательствами по международному гуманитарному праву, а также Конвенции о правах ребенка". Небензя также опроверг слухи о якобы наличии в РФ программ усыновления детей из зоны СВО и назвал "полностью несостоятельными" обвинения в адрес России в насильственном присвоении украинским детям российского гражданства.

https://ria.ru/20240422/gosdep-1941650232.html

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