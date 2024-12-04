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В БФУ придумали, как получать гели в виде микроскопических плоских фигур - РИА Новости, 04.12.2024
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Наука
 
09:00 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/nauka-1987166745.html
В БФУ придумали, как получать гели в виде микроскопических плоских фигур
В БФУ придумали, как получать гели в виде микроскопических плоских фигур - РИА Новости, 04.12.2024
В БФУ придумали, как получать гели в виде микроскопических плоских фигур
Новый метод получения важного для проведения научных исследований, инженерии и медицины полимера (полиакриламида) разработали ученые БФУ им. И. Канта... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T09:00
2024-12-04T09:00
наука
наука
университетская наука
россия
калининград
балтийский федеральный университет
медицина
технологии
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Новый метод получения важного для проведения научных исследований, инженерии и медицины полимера (полиакриламида) разработали ученые БФУ им. И. Канта. Предложенный подход позволяет получать гели в виде сложной формы и малых размеров (сотни микрометров). Результаты представлены в Mendeleev Communications.Полиакриламид (ПАА) — полимер, при комнатной температуре имеющий гелеобразную консистенцию. Его используют в разных сферах, например, в медицине — при лечении артроза и артрита, в нефтяной промышленности — при проведении ремонтных работ в скважинах, в быту — для очистки технической и питьевой воды.Особенностью этого материала является возможность получать его непосредственно перед применением, пояснили специалисты Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ им. И. Канта).Для синтеза ПАА необходимы строительные блоки — молекулы акриламида, фотоинициатор реакции и воздействие света. Энергия последнего разрывает малостабильные связи в молекуле-инициаторе и образует активные частицы, "нападающие" на молекулы акриламида. Те, в свою очередь, начинают атаковать друг друга, в результате чего между ними образуются связи, неразрушимые светом, добавили ученые.Существующие фотоинициаторы "гасятся" воздухом: часть активных радикалов тратится на реакцию с кислородом, в результате чего "загеливание" полимера идет дольше.Необходимость получать изделия из ПАА со сложной геометрией или малыми размерами требует либо создания соответствующей формы, либо фотомаски (непрозрачной пластины с прозрачными участками, пропускающими свет в виде определенного изображения), что может быть затруднительно как с технологической точки зрения, так и с финансовой, подчеркнули специалисты.Коллектив специалистов БФУ им. И. Канта разработал нечувствительную к кислороду систему фотоинициаторов для синтеза полиакриламидных гелей с помощью фотолитографии, которая не требует изготовления трафарета. К тому же реакция запускается не при облучении ультрафиолетом, как у аналогов, а при воздействии видимого света."Наша система состоит из бис(2,2'-бипиридин)(1,10-фенантролин) рутения (II) хлорида, натрия бромата, малоновой кислоты. Она используется для синтеза сшитых полиакриламидных гелей методом фотополимеризации. Ее можно применять для создания двумерных гелевых фигур и их композиций с помощью цифровой фотолитографии. Рисуем двухмерное изображение на компьютере, проецируем его на акриламид с инициатором, получаем изделие нужной формы", — рассказал один из авторов работы, старший научный сотрудник Центра прикладной нелинейной динамики БФУ им. И. Канта Илья Мальфанов.По результатам исследований коллективом БФУ им. И. Канта получен патент. В дальнейшем авторы работы планируют использовать свое изобретение для создания химических вычислительных устройств, в которых за счет взаимодействия химических волн осуществляется обработка сигналов.
https://ria.ru/20241203/nauka-1986872137.html
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наука, университетская наука, россия, калининград, балтийский федеральный университет, медицина, технологии, российские инновации, технологическое лидерство
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Калининград, Балтийский федеральный университет, Медицина, Технологии, Российские инновации, Технологическое лидерство

В БФУ придумали, как получать гели в виде микроскопических плоских фигур

© iStock.com / MizinaОбразец
Образец - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© iStock.com / Mizina
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Новый метод получения важного для проведения научных исследований, инженерии и медицины полимера (полиакриламида) разработали ученые БФУ им. И. Канта. Предложенный подход позволяет получать гели в виде сложной формы и малых размеров (сотни микрометров). Результаты представлены в Mendeleev Communications.
Полиакриламид (ПАА) — полимер, при комнатной температуре имеющий гелеобразную консистенцию. Его используют в разных сферах, например, в медицине — при лечении артроза и артрита, в нефтяной промышленности — при проведении ремонтных работ в скважинах, в быту — для очистки технической и питьевой воды.
Особенностью этого материала является возможность получать его непосредственно перед применением, пояснили специалисты Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ им. И. Канта).
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Для синтеза ПАА необходимы строительные блоки — молекулы акриламида, фотоинициатор реакции и воздействие света. Энергия последнего разрывает малостабильные связи в молекуле-инициаторе и образует активные частицы, "нападающие" на молекулы акриламида. Те, в свою очередь, начинают атаковать друг друга, в результате чего между ними образуются связи, неразрушимые светом, добавили ученые.
Существующие фотоинициаторы "гасятся" воздухом: часть активных радикалов тратится на реакцию с кислородом, в результате чего "загеливание" полимера идет дольше.
Необходимость получать изделия из ПАА со сложной геометрией или малыми размерами требует либо создания соответствующей формы, либо фотомаски (непрозрачной пластины с прозрачными участками, пропускающими свет в виде определенного изображения), что может быть затруднительно как с технологической точки зрения, так и с финансовой, подчеркнули специалисты.
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"Наша система состоит из бис(2,2'-бипиридин)(1,10-фенантролин) рутения (II) хлорида, натрия бромата, малоновой кислоты. Она используется для синтеза сшитых полиакриламидных гелей методом фотополимеризации. Ее можно применять для создания двумерных гелевых фигур и их композиций с помощью цифровой фотолитографии. Рисуем двухмерное изображение на компьютере, проецируем его на акриламид с инициатором, получаем изделие нужной формы", — рассказал один из авторов работы, старший научный сотрудник Центра прикладной нелинейной динамики БФУ им. И. Канта Илья Мальфанов.
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По результатам исследований коллективом БФУ им. И. Канта получен патент. В дальнейшем авторы работы планируют использовать свое изобретение для создания химических вычислительных устройств, в которых за счет взаимодействия химических волн осуществляется обработка сигналов.
 
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