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Ученые предложили способ сделать лекарственные растения безопасными - РИА Новости, 04.12.2024
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Наука
 
07:00 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/nauka-1987054599.html
Ученые предложили способ сделать лекарственные растения безопасными
Ученые предложили способ сделать лекарственные растения безопасными - РИА Новости, 04.12.2024
Ученые предложили способ сделать лекарственные растения безопасными
Выращивание лекарственных растений в питательном растворе без почвы позволяет снизить содержание в них тяжелых металлов, установили ученые СурГУ. Это поможет... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T07:00
2024-12-04T07:00
наука
наука
сургутский государственный университет
российские инновации
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Выращивание лекарственных растений в питательном растворе без почвы позволяет снизить содержание в них тяжелых металлов, установили ученые СурГУ. Это поможет улучшить качество сырья для фармацевтики даже в регионах с загрязненной почвой, считают авторы исследования в журнале Forests.Лекарственные растения — ценный источник природных соединений. Однако загрязнение окружающей среды сегодня приводит к накоплению тяжелых металлов в растительном сырье, что снижает его качество и безопасность, рассказали ученые Сургутского государственного университета. Многие современные исследования направлены на разработку методов получения экологически чистого растительного сырья для фармацевтической промышленности.Специалисты СурГУ изучили содержание тяжелых металлов в лекарственных растениях, выращенных в двух различных средах: на гидропонных установках, то есть в питательном растворе, и в лесной почве.Химический анализ показал, что содержание тяжелых металлов в гидропонных растениях на 20–50 процентов ниже допустимых пределов. В растениях, выращенных на почве из экологически чистой лесной зоны, концентрация некоторых элементов приближалась к верхней границе нормы."Гидропоника позволяет выращивать растения в строго контролируемой среде и исключать контакт с загрязнениями. Это снижает риск накопления в растениях таких тяжелых металлов, как кадмий и свинец, которые часто присутствуют в почве даже в экологически чистых регионах", — рассказала директор института естественных и технических наук СурГУ Юлия Петрова.Результаты исследования демонстрируют экономический потенциал гидропонных технологий в фармацевтике, считают ученые. За счет снижения затрат на очистку сырья гидропоника может повысить эффективность производства лекарственных растений даже в регионах с загрязненной почвой.Кроме того, в перспективе гидропоника может стать важным инструментом для улучшения экологической обстановки за счет уменьшения использования синтетических удобрений, рассказали специалисты СурГУ."Наши исследования подтверждают, что гидропоника — это не только перспективная технология для сельского хозяйства, но и реальный инструмент для получения безопасных лекарственных растений. В будущем это может существенно улучшить качество растительных препаратов", — прокомментировала Петрова.По ее словам, существующие исследования накопления тяжелых металлов в лекарственных растениях в основном сосредоточены на растениях, произрастающих в природных условиях. Ученые СурГУ расширили границы этих исследований, используя растения, выращенные в контролируемых условиях гидропонной системы.В работе были использованы современные методы элементного анализа для определения содержания тяжелых металлов. Также были задействованы гидропонные системы для культивирования таких лекарственных растений как душица, тимьян, зверобой, княженика и других представителей лесных экосистем.На данном этапе перед учеными стоит задача создания оптимальных условий для выращивания лекарственных растений методом гидропоники. Исследователи планируют изучить влияние состава питательного раствора и режима освещения на накопление в растениях биологически активных веществ.
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наука, сургутский государственный университет, российские инновации, качество жизни, россия, медицина, сургут
Наука, Наука, Сургутский государственный университет, Российские инновации, Качество жизни, Россия, Медицина, Сургут

Ученые предложили способ сделать лекарственные растения безопасными

© Пресс-служба СурГУ/сгенерировано нейросетьюВыращивание растений в питательном растворе
Выращивание растений в питательном растворе - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© Пресс-служба СурГУ/сгенерировано нейросетью
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Выращивание лекарственных растений в питательном растворе без почвы позволяет снизить содержание в них тяжелых металлов, установили ученые СурГУ. Это поможет улучшить качество сырья для фармацевтики даже в регионах с загрязненной почвой, считают авторы исследования в журнале Forests.
Лекарственные растения — ценный источник природных соединений. Однако загрязнение окружающей среды сегодня приводит к накоплению тяжелых металлов в растительном сырье, что снижает его качество и безопасность, рассказали ученые Сургутского государственного университета. Многие современные исследования направлены на разработку методов получения экологически чистого растительного сырья для фармацевтической промышленности.
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Специалисты СурГУ изучили содержание тяжелых металлов в лекарственных растениях, выращенных в двух различных средах: на гидропонных установках, то есть в питательном растворе, и в лесной почве.
Химический анализ показал, что содержание тяжелых металлов в гидропонных растениях на 20–50 процентов ниже допустимых пределов. В растениях, выращенных на почве из экологически чистой лесной зоны, концентрация некоторых элементов приближалась к верхней границе нормы.
«
"Гидропоника позволяет выращивать растения в строго контролируемой среде и исключать контакт с загрязнениями. Это снижает риск накопления в растениях таких тяжелых металлов, как кадмий и свинец, которые часто присутствуют в почве даже в экологически чистых регионах", — рассказала директор института естественных и технических наук СурГУ Юлия Петрова.
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Результаты исследования демонстрируют экономический потенциал гидропонных технологий в фармацевтике, считают ученые. За счет снижения затрат на очистку сырья гидропоника может повысить эффективность производства лекарственных растений даже в регионах с загрязненной почвой.
Кроме того, в перспективе гидропоника может стать важным инструментом для улучшения экологической обстановки за счет уменьшения использования синтетических удобрений, рассказали специалисты СурГУ.
"Наши исследования подтверждают, что гидропоника — это не только перспективная технология для сельского хозяйства, но и реальный инструмент для получения безопасных лекарственных растений. В будущем это может существенно улучшить качество растительных препаратов", — прокомментировала Петрова.
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По ее словам, существующие исследования накопления тяжелых металлов в лекарственных растениях в основном сосредоточены на растениях, произрастающих в природных условиях. Ученые СурГУ расширили границы этих исследований, используя растения, выращенные в контролируемых условиях гидропонной системы.
В работе были использованы современные методы элементного анализа для определения содержания тяжелых металлов. Также были задействованы гидропонные системы для культивирования таких лекарственных растений как душица, тимьян, зверобой, княженика и других представителей лесных экосистем.
На данном этапе перед учеными стоит задача создания оптимальных условий для выращивания лекарственных растений методом гидропоники. Исследователи планируют изучить влияние состава питательного раствора и режима освещения на накопление в растениях биологически активных веществ.
 
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