https://ria.ru/20241204/nato-1987346781.html

Ввод войск НАТО на Украину обернулся бы для нее крахом, заявили в Крыму

Ввод войск НАТО на Украину обернулся бы для нее крахом, заявили в Крыму - РИА Новости, 04.12.2024

Ввод войск НАТО на Украину обернулся бы для нее крахом, заявили в Крыму

Ввод немецких или других войск стран НАТО на Украину фактически означал бы ее оккупацию и привел бы государство к полному краху, заявил РИА Новости председатель РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T16:25

2024-12-04T16:25

2024-12-04T16:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Ввод немецких или других войск стран НАТО на Украину фактически означал бы ее оккупацию и привел бы государство к полному краху, заявил РИА Новости председатель крымского общественного центра международных связей и народной дипломатии, глава крымской немецкой общины Юрий Гемпель. Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты могут быть задействованы в обеспечении мира, тем самым она допустила отправку немецких войск на Украину, ее слова приводило издание Welt. "Прямым военным путем страшно, поэтому под личиной и предлогом миротворческого контингента на Западе хотят как можно ближе подобраться к границам России. Ввод немецких или других войск из стран НАТО приведет к фактической оккупации и полному краху государственности Украины. Ее суверенитету окончательно и бесповоротно придет конец", - сказал Гемпель. По его словам, Бербок своими заявлениями лишь нагнетает эскалацию вокруг украинского конфликта и позорит историческую память немецкого народа. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас ранее допустила, что европейские страны могут отправить войска на Украину ради возможного прекращения огня. Издание Monde со ссылкой на источники сообщало, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран - участниц этого обсуждения сохранили "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".

https://ria.ru/20241203/siyyarto-1987191601.html

https://ria.ru/20241128/polsha-1986168678.html

https://ria.ru/20241128/nato-1986150360.html

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в мире, украина, россия, франция, юрий гемпель, анналена бербок, кайя каллас, нато, мид германии, welt