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Генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о переговорах по Украине - РИА Новости, 04.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/nato-1987342965.html
Генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о переговорах по Украине
Генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о переговорах по Украине - РИА Новости, 04.12.2024
Генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о переговорах по Украине
Генсек НАТО Марк Рютте отказался отвечать на вопрос журналистов о том, кто должен участвовать в мирных переговорах по Украине, настаивает на продолжении военной РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T15:18
2024-12-04T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
марк рютте
юрий ушаков
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте отказался отвечать на вопрос журналистов о том, кто должен участвовать в мирных переговорах по Украине, настаивает на продолжении военной помощи для обеспечения Киеву "сильных переговорных позиций". "Украина будет решать, когда и как начинать переговоры. Мы должны продолжать военную поддержку, чтобы обеспечить Украине сильные позиции… Я не буду делать предположения о том, кто должен находиться за столом переговоров", - сказал Рютте по итогам двухдневной встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, где обсуждали продолжение поддержки Киева. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241008/nato-1977058116.html
https://ria.ru/20241114/ryutte-1983637063.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, марк рютте, юрий ушаков, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Марк Рютте, Юрий Ушаков, НАТО, Вооруженные силы Украины
Генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о переговорах по Украине

Генсек НАТО Рютте отказался называть участников переговоров по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте отказался отвечать на вопрос журналистов о том, кто должен участвовать в мирных переговорах по Украине, настаивает на продолжении военной помощи для обеспечения Киеву "сильных переговорных позиций".
"Украина будет решать, когда и как начинать переговоры. Мы должны продолжать военную поддержку, чтобы обеспечить Украине сильные позиции… Я не буду делать предположения о том, кто должен находиться за столом переговоров", - сказал Рютте по итогам двухдневной встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, где обсуждали продолжение поддержки Киева.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Генсек НАТО сделал неоднозначное заявление об Украине
8 октября, 19:57
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает на пресс-конференции в Польше. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Генсек НАТО признал, что Украина попала в проигрышное положение
14 ноября, 00:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинМарк РюттеЮрий УшаковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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