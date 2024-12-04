https://ria.ru/20241204/nato-1987342965.html

Генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о переговорах по Украине

Генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о переговорах по Украине - РИА Новости, 04.12.2024

Генсек НАТО отказался отвечать на вопрос о переговорах по Украине

Генсек НАТО Марк Рютте отказался отвечать на вопрос журналистов о том, кто должен участвовать в мирных переговорах по Украине, настаивает на продолжении военной РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T15:18

2024-12-04T15:18

2024-12-04T15:18

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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юрий ушаков

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БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте отказался отвечать на вопрос журналистов о том, кто должен участвовать в мирных переговорах по Украине, настаивает на продолжении военной помощи для обеспечения Киеву "сильных переговорных позиций". "Украина будет решать, когда и как начинать переговоры. Мы должны продолжать военную поддержку, чтобы обеспечить Украине сильные позиции… Я не буду делать предположения о том, кто должен находиться за столом переговоров", - сказал Рютте по итогам двухдневной встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, где обсуждали продолжение поддержки Киева. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241008/nato-1977058116.html

https://ria.ru/20241114/ryutte-1983637063.html

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