https://ria.ru/20241204/nato-1987337358.html

В НАТО призвали наращивать поставки Киеву наступательных вооружений

В НАТО призвали наращивать поставки Киеву наступательных вооружений - РИА Новости, 04.12.2024

В НАТО призвали наращивать поставки Киеву наступательных вооружений

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен наращивать поставки Киеву наступательных вооружений "для изменения траектории конфликта", а также указал, что... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T14:53

2024-12-04T14:53

2024-12-04T14:53

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БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен наращивать поставки Киеву наступательных вооружений "для изменения траектории конфликта", а также указал, что "возможно, требуется отправка большего количества людей на фронт". "Это все связано с необходимостью изменения траектории конфликта. Мы должны делать все возможное для помощи Украине, увеличивать поставки ПВО, особенно для энергетической инфраструктуры, но также наращивать поставки наступательных вооружений", - сказал он по итогам двухдневной встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Он также отметил, что "нужно продолжать подготовку военных". "Нам, возможно, необходимо больше людей для отправки на фронт", - добавил генсек. В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241204/nato-1987306213.html

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