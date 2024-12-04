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В НАТО призвали наращивать поставки Киеву наступательных вооружений - РИА Новости, 04.12.2024
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14:53 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/nato-1987337358.html
В НАТО призвали наращивать поставки Киеву наступательных вооружений
В НАТО призвали наращивать поставки Киеву наступательных вооружений - РИА Новости, 04.12.2024
В НАТО призвали наращивать поставки Киеву наступательных вооружений
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен наращивать поставки Киеву наступательных вооружений "для изменения траектории конфликта", а также указал, что... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:53
2024-12-04T14:53
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен наращивать поставки Киеву наступательных вооружений "для изменения траектории конфликта", а также указал, что "возможно, требуется отправка большего количества людей на фронт". "Это все связано с необходимостью изменения траектории конфликта. Мы должны делать все возможное для помощи Украине, увеличивать поставки ПВО, особенно для энергетической инфраструктуры, но также наращивать поставки наступательных вооружений", - сказал он по итогам двухдневной встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе. Он также отметил, что "нужно продолжать подготовку военных". "Нам, возможно, необходимо больше людей для отправки на фронт", - добавил генсек. В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241204/nato-1987306213.html
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украина, россия, киев, марк рютте, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, Киев, Марк Рютте, Сергей Лавров, НАТО, В мире
В НАТО призвали наращивать поставки Киеву наступательных вооружений

Генсек НАТО Рютте призвал наращивать поставки Киеву наступательных вооружений

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс должен наращивать поставки Киеву наступательных вооружений "для изменения траектории конфликта", а также указал, что "возможно, требуется отправка большего количества людей на фронт".
"Это все связано с необходимостью изменения траектории конфликта. Мы должны делать все возможное для помощи Украине, увеличивать поставки ПВО, особенно для энергетической инфраструктуры, но также наращивать поставки наступательных вооружений", - сказал он по итогам двухдневной встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Сийярто рассказал о решении глав МИД стран НАТО по Украине
Вчера, 13:13
Он также отметил, что "нужно продолжать подготовку военных". "Нам, возможно, необходимо больше людей для отправки на фронт", - добавил генсек.
В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Киеву, не в состоянии изменить динамику хода спецоперации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
"НАТО предупреждает". Сигнал Рютте об Украине вызвал недоумение на Западе
Вчера, 08:46
 
УкраинаРоссияКиевМарк РюттеСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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