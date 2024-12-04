https://ria.ru/20241204/nato-1987331151.html
НАТО создает облачную систему для обмена засекреченной информацией
НАТО создает облачную систему для обмена засекреченной информацией - РИА Новости, 04.12.2024
НАТО создает облачную систему для обмена засекреченной информацией
НАТО работает над созданием облачной системы для обмена засекреченной информацией между странами-членами альянса, заявил главный сотрудник по вопросам... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T14:28
2024-12-04T14:28
2024-12-04T14:28
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. НАТО работает над созданием облачной системы для обмена засекреченной информацией между странами-членами альянса, заявил главный сотрудник по вопросам информации альянса Манфред Будро-Демер. "Она (система) собирает воедино данные, которые сейчас находятся в разных хранилищах. Сам факт, что данные будут сосредотачиваться в одной и той же... среде или инфрастуктуре принесет очень и очень много пользы", - заявил он в интервью изданию Breaking Defense. Будро-Демер также подчеркнул, что создание засекреченной облачной системы вдохновлено переносом конфиденциальных данных в облако, который несколько лет назад совершила Украина. Как отметил чиновник НАТО, создать проект директивы по внедрению облачной системы вызвались от пяти до десяти стран НАТО, в их числе Великобритания и Франция. После согласования проекта 32 странами к нему можно будет присоединяться, однако аккредитация для подключения к системе может оказаться легкой не для всех стран, отметил и.о. начальника по вопросам облачных услуг в агентстве НАТО по связям и информации Стивен Льюис.
https://ria.ru/20241204/koreya-1987264430.html
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в мире, технологии, украина, великобритания, франция, нато
В мире, Технологии, Украина, Великобритания, Франция, НАТО
НАТО создает облачную систему для обмена засекреченной информацией
Breaking Defense: НАТО создает облачную систему для обмена секретной информацией