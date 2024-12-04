https://ria.ru/20241204/nato-1987307750.html

НАТО захотела создать флот морских беспилотников

НАТО захотела создать флот морских беспилотников - РИА Новости, 04.12.2024

НАТО захотела создать флот морских беспилотников

НАТО собирается создать флот беспилотных морских аппаратов для защиты инфраструктуры альянса в Балтийском и Средиземном морях, заявил верховный... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T13:34

2024-12-04T13:34

2024-12-04T13:34

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. НАТО собирается создать флот беспилотных морских аппаратов для защиты инфраструктуры альянса в Балтийском и Средиземном морях, заявил верховный главнокомандующий по трансформации объединённых вооружённых сил НАТО Пьер Вандье. Как рассказал военный порталу Defense News, создание флота пока на ранних стадиях, предполагается, что с его помощью НАТО сможет ежедневно отслеживать внешнюю для альянса активность: сначала надводную, а впоследствии и подводную. "Названия пока что нет, просто флот беспилотных надводных аппаратов. Фактически, он уже существует... Мы попробуем обсудить его (внутри альянса - ред.), а затем вместе с союзниками будем искать подходящий способ воплотить его в жизнь", - приводит портал его слова. Ванье отметил, что работа над созданием флота может быть облегчена за счет экспериментов, проведенных 59-й оперативной группой ВМС США, подчеркнув, что проект поддержан морским командованием сил НАТО (MARCOM) и оперативным штабом верховного главнокомандующего союзными войсками НАТО в Европе (SACEUR). Ранее газета Helsingin Sanomat сообщала, что НАТО с декабря начнет мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря на базе созданного в Финляндии морского центра альянса. Финская компания-оператор Cinia Oy в понедельник сообщила, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, а также что ведется тщательное расследование. Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование.

https://ria.ru/20241120/nato-1984921076.html

https://ria.ru/20241201/desant-1986677843.html

https://ria.ru/20241127/nato-1986049037.html

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в мире, финляндия, балтийское море, германия, нато, военно-морские силы сша