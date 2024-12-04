НАТО захотела создать флот морских беспилотников
Вандье: НАТО создаст флот беспилотников в Балтийском и Средиземном морях
Саммит НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. НАТО собирается создать флот беспилотных морских аппаратов для защиты инфраструктуры альянса в Балтийском и Средиземном морях, заявил верховный главнокомандующий по трансформации объединённых вооружённых сил НАТО Пьер Вандье.
Как рассказал военный порталу Defense News, создание флота пока на ранних стадиях, предполагается, что с его помощью НАТО сможет ежедневно отслеживать внешнюю для альянса активность: сначала надводную, а впоследствии и подводную.
"Названия пока что нет, просто флот беспилотных надводных аппаратов. Фактически, он уже существует... Мы попробуем обсудить его (внутри альянса - ред.), а затем вместе с союзниками будем искать подходящий способ воплотить его в жизнь", - приводит портал его слова.
Ванье отметил, что работа над созданием флота может быть облегчена за счет экспериментов, проведенных 59-й оперативной группой ВМС США, подчеркнув, что проект поддержан морским командованием сил НАТО (MARCOM) и оперативным штабом верховного главнокомандующего союзными войсками НАТО в Европе (SACEUR).
Ранее газета Helsingin Sanomat сообщала, что НАТО с декабря начнет мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря на базе созданного в Финляндии морского центра альянса.
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